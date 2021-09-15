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Медикам существенно повысят зарплаты: когда и на сколько

15 сентября 2021, 21:45

В Минздраве также  сообщили о том, что минимальная зарплата медиков среднего звена будет установлена на уровне 13,5 тыс. грн.

Медик, коронавирус
Медикам повысят зарплату / УНИАН

В бюджете на следующий год выплаты на медицину увеличились в два раза по сравнению с 2019 годом. В частности, предусмотрено увеличение на 22%, или на 35,8 млрд гривен, до 197,2 млрд гривен.

Также предусмотрен рост минимальной зарплаты медикам на 56% - на уровне 20 тыс. гривен. Средняя зарплата врача при этом будет выше 22,5 тыс. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В Минздраве также сообщили о том, что минимальная зарплата медиков среднего звена будет установлена на уровне 13,5 тыс. грн, средняя составит 14,5 тыс. гривен. Для обеспечения указанных уровней зарплаты Программу медицинских гарантий (ПМГ) увеличили на 33,8 млрд грн по сравнению с 2021 годом.

В проекте госбюджета предусмотрено 3,1 млрд грн для централизованной закупки оборудования, в частности для улучшения материально-технической базы больниц, бактериологических и физико-химических лабораторий Центров по контролю и профилактике болезней, создание лабораторий экспертного уровня для проведения исследований, используемых в трансплантации.

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Отдельно предусмотрено 2,6 млрд грн на закупку вакцин для защиты населения от COVID-19. Остальная сумма средств на вакцины покроется за счет международных финансовых организаций.

Бюджетом также предусмотрено продление пилота по трансплантации - заложено 789,5 млн грн, что на 288,5 млн грн больше, чем в бюджете текущего года. 300 млн грн предусмотрено на развитие биокластера, что в три раза больше, чем выделили в 2021 году для запуска этого проекта, с потенциальным расширением еще на 735 млн.

Ранее мы сообщали, что с 1 октября 2022 года пенсионеры в возрасте 70-75 лет будут получать увеличенные пенсионные выплаты. В частности, ежемесячно они будут получать доплаты в сумме до 300 грн.

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медики зарплаты новости Украины Денис Шмыгаль
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