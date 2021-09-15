УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Пенсии в Украине пойдут вверх в 2022 году: кому и на сколько повысят

15 сентября 2021, 18:48
Прослушать новость
Остановить

Первое повышение планируется уже 1 января.

Пенсионеры
На индексацию пенсий украинцев будет выделено 531 миллиард гривен / УНИАН

Кабинет министров Украины принял первый проект государственного бюджета на 2022 год. В частности, законопроект предусматривает рост минимальной пенсии на 80 гривен при первом пересмотре.

Кроме того, в документе также предусмотрены дополнительные выплаты и индексации для некоторых категорий пенсионеров. В целом размер расходов из госбюджета для Пенсионного фонда в 2022 году составит 531 миллиард гривен.

Минимальная пенсия прикреплена к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность.

  • С 1 декабря 2021 года – 1 934 гривны;
  • С 1 июля 2022 года – 2 027 гривен;
  • С 1 декабря 2022 года – 2 093 гривны.

Украина запускает индексацию всех пенсий с 1 марта — это дополнительные 28,2 млрд грн. Доплаты военным пенсионерам — 10,6 млрд грн. Пересчет пенсий чернобыльцам — дополнительно 2,5 млрд грн. Планируется продолжение программ доплаты пенсионерам старше 75 лет и новые доплаты.

Как и когда повысят пенсии в 2022 году: расчеты Минсоцполитики

  • С 1 января повышение пенсий лицам с инвалидностью среди ликвидаторов Чернобыльской катастрофы;
  • с 1 марта – для почти 10 миллионов пенсионеров и компенсационных выплат для пенсионеров старше 75 лет;
  • с 1 июля и с 1 декабря повышение пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;
  • с 1 октября минимальной пенсии по возрасту через прогнозируемое повышение минимальной заработной платы.

Ранее мы сообщали, что с 1 октября 2022 года пенсионеры в возрасте 70-75 лет будут получать увеличенные пенсионные выплаты. В частности, ежемесячно они будут получать доплаты в сумме до 300 грн.

Автор: Сергей Кущ
viber
пенсия новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Пенсии в Украине пойдут вверх в 2022 году: кому и на сколько повысят». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Если Путин пойдет на Украину войной, никто не станет силой возвращать Донецк и ЛуганскЕсли Путин пойдет на Украину войной, никто не станет силой возвращать Донецк и Луганск Без очков и брекетов: как выглядит звезда сериала Моя улюблена Страшко Ирина Поплавская в жизниБез очков и брекетов: как выглядит звезда сериала Моя улюблена Страшко Ирина Поплавская в жизни Симптомы сердечного приступа: четыре предупреждающих знака, которые могут появиться за неделю до смертельного событияСимптомы сердечного приступа: четыре предупреждающих знака, которые могут появиться за неделю до смертельного события Врачи рассказали, почему нельзя спать голымВрачи рассказали, почему нельзя спать голым Любовный гороскоп на неделю 13-19 сентября: отношения с бывшим, сплетни или сцены ревностиЛюбовный гороскоп на неделю 13-19 сентября: отношения с бывшим, сплетни или сцены ревности

Последние новости

19:10

Осадчая поразила фигурой в купальнике спустя три недели после родов

19:00

Три сценария, и ни одного оптимистичного: что принесут Украине выборы в Германии мнение

18:58

Газпром признал провал планов о запуске Северного потока-2

18:48

Пенсии в Украине пойдут вверх в 2022 году: кому и на сколько повысят

18:33

В Кабмине назвали негативные последствия увеличения цен на газ

Реклама
18:24

Прятал гранаты в супермаркете: житель Херсона удивил тайником для боеприпасов, копы шокированы Видео

18:06

Украинцам разрешили учиться вождению онлайн: как будет работать новшество

17:50

В Украине появится новый праздник: когда будем отмечать

17:48

Самоизоляция не нужна: Украина ввела новые правила для иностранцев при транзитном въезде Видео

17:27

Крушение монополии Газпрома и сохранение ГТС Украины: Нафтогаз поставил ряд условий по СП-2

17:25

В моду на осень-зиму 2021 2022 вернулись диковинные и чуточку странные сапоги из 1920-х Фото Видео

17:19

Цены на продукты и "борщевой набор" взлетели почти на 100% Видео

17:12

Тина Кароль завела поклонников глубоким декольте: "Быстро на колени, перед вами икона"

17:03

Как отследить посылку Новой почты: что делать, если нет накладной

17:00

Пикантная фотосессия: Санта Димопулос эротично изгибалась на столе Видео

16:57

Польза хрена: как хрен влияет на организм человека, и какой вред может причинить

16:36

Приметы на 16 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

16:34

Церковь в смартфоне: ПЦУ запустила мобильное приложение Видео

16:17

Полякова, Ефросинина и "возвращение" Чапкиса: что ждет зрителей в новом выпуске "Танців з зірками"

16:15

"Выстрелы с территории Украины": в Беларуси объявили об обстрелах государственного герба из ружья

Реклама
16:00

Тройное изнасилование: на Закарпатье несовершеннолетние надругались над подростком

16:00

Гороскоп на 16 сентября для всех знаков Зодиака: несчастный случай, расходы или разрыв отношений

15:51

К чему снится рыба: что говорят известные сонники

15:41

На Прикарпатье открыли лицей, который не могли достроить почти 20 лет

15:32

Украинка с самыми большими скулами в мире вновь легла под нож: что увеличила на этот раз

15:29

В Украине взлетит налог на жилье: сколько придется достать из кошелька за собственную недвижимость Видео

15:28

Шантаж Газпрома и взлет цены на газ в Европе: у Путина разразились условием по прекращению кризиса

15:16

Подвинься, Астафьева! Известная певица и протеже Вакарчука снялась для Playboy

15:07

Прибавка в 300 грн: Шмыгаль рассказал, когда украинцы получат доплаты к пенсиям Видео

15:04

Пенсии, дорогой доллар и перерасчет зарплат: Кабмин утвердил госбюджет на 2022 год Видео

14:50

24-летняя дочь Мадонны показала всем язык и небритые подмышки на красной дорожке Met Gala 2021

14:47

Без очков и брекетов: как выглядит звезда сериала Моя улюблена Страшко Ирина Поплавская в жизни Видео

14:44

Школы Прикарпатья на дистанционку не идут: их ждет полный карантин Видео

14:33

Чорновила убили 4-мя ударами кастета: бывший замгенпрокурора рассказал детали смерти героя Украины Видео

14:14

Пассажиры обзавидовались: в киевском метро мужчина жарил сосиску прямо в вагоне Видео

14:10

Убийство снимал на телефон: в Кременчуге жестоко убили женщину и таскали ее тело по улице

13:39

Кандидат в Конгресс Аргентины устроила полуобнаженные танцы в своем предвыборном ролике Видео

13:37

Смерть участницы шоу Мастер Шеф: подруга раскрыла трагические подробности

13:10

Мощная поддержка Украины и гнев России: США готовы передать Киеву системы Железный купол – Politico

13:09

Налетит снег и ударит мороз: синоптики озвучили детальный прогноз погоды на октябрь Видео

Реклама
12:46

Ужесточение карантина по всей Украине: Ляшко озвучил условия и дату Видео

12:25

Под Львовом пограничники обнаружили в женских чулках опасное психоактивное вещество Видео

12:15

Можно ли забеременеть сидя в общей ванной, где плавает биологический материал: ученые дали ответ Видео

11:57

Контракт с Газпромом в обмен на транзит газа в ЕС: в Нафтогазе объявили ФРГ и РФ об условии Украины

11:53

Против главы НБУ Кирилла Шевченко ведется информационная атака – эксперт

11:34

Михаил Поплавский открыл факультет ТikТоk актуально

11:31

Теракт в Днепре: взорвался автомобиль, погиб сапер АТО и сотрудница ГосЧС Видео

11:25

Врачи назвали чай, который избавляет от некоторых симптомов Паркинсона Видео

11:17

В семи регионах Украины превышены показатели COVID-госпитализаций - Минздрав Видео

11:07

"Киву и Шуфрича знают все": в ОПЗЖ объяснили, почему новым депутатам Рады тяжело "начистить морду" Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять