Пенсии в Украине пойдут вверх в 2022 году: кому и на сколько повысят

На индексацию пенсий украинцев будет выделено 531 миллиард гривен / УНИАН

Кабинет министров Украины принял первый проект государственного бюджета на 2022 год. В частности, законопроект предусматривает рост минимальной пенсии на 80 гривен при первом пересмотре.

Кроме того, в документе также предусмотрены дополнительные выплаты и индексации для некоторых категорий пенсионеров. В целом размер расходов из госбюджета для Пенсионного фонда в 2022 году составит 531 миллиард гривен.

Минимальная пенсия прикреплена к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность.

С 1 декабря 2021 года – 1 934 гривны;

С 1 июля 2022 года – 2 027 гривен;

С 1 декабря 2022 года – 2 093 гривны.

Украина запускает индексацию всех пенсий с 1 марта — это дополнительные 28,2 млрд грн. Доплаты военным пенсионерам — 10,6 млрд грн. Пересчет пенсий чернобыльцам — дополнительно 2,5 млрд грн. Планируется продолжение программ доплаты пенсионерам старше 75 лет и новые доплаты.

Как и когда повысят пенсии в 2022 году: расчеты Минсоцполитики

С 1 января повышение пенсий лицам с инвалидностью среди ликвидаторов Чернобыльской катастрофы;

с 1 марта – для почти 10 миллионов пенсионеров и компенсационных выплат для пенсионеров старше 75 лет;

с 1 июля и с 1 декабря повышение пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

с 1 октября минимальной пенсии по возрасту через прогнозируемое повышение минимальной заработной платы.

Ранее мы сообщали, что с 1 октября 2022 года пенсионеры в возрасте 70-75 лет будут получать увеличенные пенсионные выплаты. В частности, ежемесячно они будут получать доплаты в сумме до 300 грн.