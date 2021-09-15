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Пенсии, дорогой доллар и перерасчет зарплат: Кабмин утвердил госбюджет на 2022 год

15 сентября 2021, 15:04

В 2022 году на Пенсионный фонд в Украине выделят 531 млрд грн – это на 31 млрд больше 2021-го года.

Шмыгаль, Кабмин
Кабмин утвердил бюджет на 2022 год / Фото kmu.gov.ua

15 сентября Кабинет министров утвердил проект закона о государственном бюджете на 2022 год. Бюджет рассчитан на действующей налоговой базе.

Как отметил на заседании министр финансов Сергей Марченко, проект разработан на основе бюджетной декларации на 2022-2024 годы.

Согласно презентации госбюджета, доходы госбюджета-2022 составят 1277,7 млрд гривен, что на 161,7 млрд гривен больше, чем в 2021 году. Расходы вырастут на 103,1 млрд гривен до 1465,7 млрд гривен. Дефицит госбюджета запланирован на уровне 188 млрд гривен.

Основные показатели Госбюджета на 2022 год:

  • ВВП – 5368 млрд грн;
  • Дефицит – 188 млрд (3,5%);
  • Доходы – 1219 млрд;
  • Расходы – 1407 млрд;
  • Кредиты – 529 млрд.

Чего украинцам ждать от Госбюджета-2022

  • 20 тысяч грн – минимальная зарплата врачам, медсестрам – 13,5 тысячи;
  • 5,5 млрд грн на жилье всем ветеранам АТО, которые имеют на это право;
  • 2 тысячи гривен – минимальная стипендия для студента вуза.
  • 1250 грн – стипендия в украинском профтехучилище;
  • 28,6-28,7 грн/$ – столько будет стоить доллар в 2022-м - на две гривны больше, чем сейчас;
  • 15 258 грн – средняя зарплата в Украине. К концу 2022 года средняя зарплата будет на уровне 17 500 грн.
  • 6700 грн – минимальная зарплата в 2022-м. По сравнению с 2021-м ее повысят всего на 200 грн;
  • 560 млрд грн – потратят на погашение и обслуживание государственного долга. Это 43,3% доходной части. То есть из 10 заработанных гривен 4 приходится отдавать кредиторам.

Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что несмотря на колоссальный рост цен на газ в Европе, стоимость кубического метра для населения в Украине в ближайшее время не изменится. Согласно договору с Нафтогазом, украинцы по-прежнему будут платить около 8 гривен за кубометр топлива. Однако уже с мая 2022 года тарифы пересмотрят.

Шмыгаль сказал, что средняя зарплата в Украине в 2022 году составит 15 258 гривен. Причем, по его словам, в конце следующего года ожидается рост среднемесячных окладов украинцев до 17,5 тысяч гривен. Правительство обещает работать над тем, чтобы номинальная заработная плата соответствовала реальной.

viber
Кабмин Денис Шмыгаль Госбюджет-2022
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