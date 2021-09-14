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Минималка для врачей – 20 000 грн, стипендия 2000, а доллар по 28: Кабмин раскрыл бюджет на 2022 год

14 сентября 2021, 15:29
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Минимальная зарплата в Украине в 2022 году, согласно планам правительства, должна составить 6 500 гривен.

Верховная Рада
Бюджет Украины на будущий год будет принимать Верховная Рада / УНИАН

Государственный бюджет Украины на 2022 год будет внесен на рассмотрение Верховной Рады в среду, 15 сентября. Документом предусматривается минимальная зарплата на уровне 6,5 тысяч гривен, минимальная пенсия в размере около 2 тысяч гривен и минималка для врачей до 20 тыс. грн. Стипендия с 1 января должна составить 2 тысячи гривен. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В ходе пресс-конференции во вторник, 14 сентября, он рассказал о том, что дефицит бюджета должен снизиться с 5,5% до 3,2% - до 188 миллиардов гривен. На 70% издержки должны компенсировать за счет облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Остальные 30% намерены покрыть деньгами международных финансовых доноров.Читайте такжеУкраина ожидает $750 млн от МВФ к декабрю, все условия выполнены – Шмыгаль

Кроме того, Шмыгаль сказал, что в планах Кабмина на ближайшие 5 лет – уменьшение зависимости от Международного валютного фонда и рост доли внутренних займов.

Что предусматривает госбюджет Украины-2022

  • Рост доходов бюджета на 161 миллиард, расходы – на 103 миллиарда
  • Затраты на сектор обороны по-прежнему составят 6% от ВВП
  • На Большую стройку и цифровую политику уйдет 14 миллиардов долларов
  • Курс доллара – 28,6 – 28,7 гривен за одну единицу валюты США
  • Уровень безработицы планируют снизить с 9,2 до 8,5%
  • Минимальная зарплата – 6 000 грн. Фактически это такая же сумма, как и с 1 декабря 2021 года. Рост окладов реализуют согласно политики индексации
  • Пенсионная минималка, по оценкам Шмыгаля, должна составить "более двух тысяч гривен". На данный момент минималка для пенсионеров – 1854 гривен.
  • Минимальная зарплата врачей – около 20 тысяч гривен, младший персонал будет зарабатывать около 13 тыс. грн.
  • Ожидается, что минимальная стипендия с 1 января 2022 года составит 2 тысячи гривен. Отличники будут получать 2 550 гривен. Учащимся профессиональных технических училищ полагается 1250 грн.

Планы Кабмина по ценам на газ и зарплатам

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что несмотря на колоссальный рост цен на газ в Европе, стоимость кубического метра для населения в Украине в ближайшее время не изменится. Согласно договору с Нафтогазом, украинцы по-прежнему будут платить около 8 гривен за кубометр топлива. Однако уже с мая 2022 года тарифы пересмотрят.

Шмыгаль сказал, что средняя зарплата в Украине в 2022 году составит 15 258 гривен. Причем, по его словам, в конце следующего года ожидается рост среднемесячных окладов украинцев до 17,5 тысяч гривен. Правительство обещает работать над тем, чтобы номинальная заработная плата соответствовала реальной.

viber
Кабмин Верховная Рада новости Украины Денис Шмыгаль Госбюджет-2022
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