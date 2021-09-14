Минималка для врачей – 20 000 грн, стипендия 2000, а доллар по 28: Кабмин раскрыл бюджет на 2022 год

Бюджет Украины на будущий год будет принимать Верховная Рада / УНИАН

Государственный бюджет Украины на 2022 год будет внесен на рассмотрение Верховной Рады в среду, 15 сентября. Документом предусматривается минимальная зарплата на уровне 6,5 тысяч гривен, минимальная пенсия в размере около 2 тысяч гривен и минималка для врачей до 20 тыс. грн. Стипендия с 1 января должна составить 2 тысячи гривен. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В ходе пресс-конференции во вторник, 14 сентября, он рассказал о том, что дефицит бюджета должен снизиться с 5,5% до 3,2% - до 188 миллиардов гривен. На 70% издержки должны компенсировать за счет облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Остальные 30% намерены покрыть деньгами международных финансовых доноров.Читайте такжеУкраина ожидает $750 млн от МВФ к декабрю, все условия выполнены – Шмыгаль

Кроме того, Шмыгаль сказал, что в планах Кабмина на ближайшие 5 лет – уменьшение зависимости от Международного валютного фонда и рост доли внутренних займов.

Что предусматривает госбюджет Украины-2022

Рост доходов бюджета на 161 миллиард, расходы – на 103 миллиарда

Затраты на сектор обороны по-прежнему составят 6% от ВВП

На Большую стройку и цифровую политику уйдет 14 миллиардов долларов

Курс доллара – 28,6 – 28,7 гривен за одну единицу валюты США

Уровень безработицы планируют снизить с 9,2 до 8,5%

Минимальная зарплата – 6 000 грн. Фактически это такая же сумма, как и с 1 декабря 2021 года. Рост окладов реализуют согласно политики индексации

Пенсионная минималка, по оценкам Шмыгаля, должна составить "более двух тысяч гривен". На данный момент минималка для пенсионеров – 1854 гривен.

Минимальная зарплата врачей – около 20 тысяч гривен, младший персонал будет зарабатывать около 13 тыс. грн.

Ожидается, что минимальная стипендия с 1 января 2022 года составит 2 тысячи гривен. Отличники будут получать 2 550 гривен. Учащимся профессиональных технических училищ полагается 1250 грн.

Планы Кабмина по ценам на газ и зарплатам

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что несмотря на колоссальный рост цен на газ в Европе, стоимость кубического метра для населения в Украине в ближайшее время не изменится. Согласно договору с Нафтогазом, украинцы по-прежнему будут платить около 8 гривен за кубометр топлива. Однако уже с мая 2022 года тарифы пересмотрят.

Шмыгаль сказал, что средняя зарплата в Украине в 2022 году составит 15 258 гривен. Причем, по его словам, в конце следующего года ожидается рост среднемесячных окладов украинцев до 17,5 тысяч гривен. Правительство обещает работать над тем, чтобы номинальная заработная плата соответствовала реальной.