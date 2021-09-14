В Украине вырастут зарплаты, но через год: Шмыгаль обещает украинцам по 17,5 тыс. грн в месяц

В Украине в конце 2022 года средняя зарплата превысит показатель в 17 500 гривен - Шмыгаль / УНИАН

Согласно прогнозам Кабинета министров, средняя месячная зарплата в Украине превысит показатель в 17 500 гривен. Однако это должно произойти лишь в конце 2022 года. Власти следят за тем, чтобы был обеспечен рост оклада не только номинально, но и реально. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В ходе своей пресс-конференции во вторник, 14 сентября, он рассказал о том, что зарплата украинцев в 2022 году должна составить 15 258 гривен. По его словам, это хороший показатель, который показывает, что в конце следующего года заработная плата украинцев достигнет более 17 500 гривен.Читайте такжеПенсия в Украине упадет до 20% от зарплаты: в Минспоцполитики объяснили, почему

"Это достаточно высокий уровень. Это значит, что уже в конце года средняя заработная плата будет достигать более 17 500 гривен. И это будет позволять расти реальному уровню заработной платы", - сказал Шмыгаль.

Также он подчеркнул, что в Кабмине следят за ситуацией, чтобы был обеспечен рост не только номинальной зарплаты в Украине, но и реальной.

К слову, согласно последним данным Государственного комитета статистики за сентябрь, в среднем украинец зарабатывает 530 долларов – почти 15 тысяч гривен. Данный показатель остается самым низким в Европе, однако это и рекорд в соотношении гривны к доллару в истории независимой Украины.

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Повышение зарплат в Украине

В Госстате 28 июля опубликовали данные, согласно которым по итогам июня 2021 года средняя зарплата в Украине возросла до 14 313 гривен – на 814 гривен. Это 525 долларов США по курсу на тот момент.

30 июля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что президент Владимир Зеленский поручил приложить максимальные усилия для повышения зарплат работникам среднего медицинского персонала.

В августе министр образования Сергей Шкарлет сказал, что в декабре этого года педагоги могут рассчитывать на 20% повышение окладов. Для этого преподавателям нужно пройти сертификацию.