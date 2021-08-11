Учителям поднимут зарплаты: какие педагоги получат 20% к окладу / УНИАН

К концу нынешнего года, когда в Украине запланировано повышение минимальной заработной платы и выплат некоторым категориями пенсионеров, зарплаты учителям вырастут на 9%. Как сообщает портал ТСН, о грядущем повышении рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет.

По его словам, в декабре текущего года у педагогов появится возможность получить дополнительно по 20% к окладу.

Как говорит Шкарлет, доплаты получат учителя, которые пройдут сертификацию — в нынешнем году на ее прохождение подались 1,8 тысячи педагогов.

"Конечно, их подается не так много, но с каждым годом количество желающих растет", — заявив Шкарлет и напомнил, что в минувшем году желающих пройти сертификацию было более девяти сотен.

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Напомним, ранее сообщалось, что 8 сентября 2020 года Министерство образования предложило реформировать оплату труда педагогических работников с понижением зарплат учителям.

19 октября 2020 года стало известно, что украинских педагогов в 2021 году ожидает повышение зарплаты в январе и в июле. Оплата их труда с июля следующего года должна возрасти на 30%. Такие изменения были предусмотрены внесениями в законопроект о государственном бюджете Украины на следующий год.

В января 2021 года руководитель правительства Денис Шмыгаль говорил о выделении в нынешнем году на зарплаты учителям около 100 миллиардов гривен.



