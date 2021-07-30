Зеленский поручил повысить зарплаты медикам: кто получит прибавку

Медиков ожидает повышение зарплат / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета национальной безопасности и обороны в пятницу, 30 июля, поставил задание обеспечить максимально возможное повышение заработных плат для представителей среднего медицинского персонала.

Как сообщает пресс-служба СНБО, об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Данилов отметил, что дальнейшие меры по реформированию системы здравоохранения должны быть сконцентрированы на корректировке реформы с учетом приоритетности решения проблемных вопросов, которые обнаружила ситуация с распространением пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

По словам Данилова, президент Украины поставил задачу обеспечить "максимально возможное увеличение заработной платы среднего медицинского персонала".

Кроме этого, на заседании рассматривали вопрос о состоянии национальной системы здравоохранения и неотложных мерах по обеспечению граждан Украины медицинской помощью.

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Напомним, ранее Зеленский подписал указ, которым предусматривается повышение минимальной заработной платы для медицинских работников. Документ устанавливает ориентир минимального уровня оплаты труда для медиков: не менее 13 500 гривен для среднего медицинского персонала, и не менее 20 000 гривен для врачебного состава.

Добавим, под Харьковом медики устроили акцию протеста, временно перекрыв трассу "Киев-Харьков-Довжанский". Протестующие требовали погасить задолженность по зарплате.

Десятки работников Валковской центральной районной больницы во время пикета стали на переходе через трассу, заблокировав проезд автомобильного транспорта. Кроме того, люди перекрывали и объездные пути.