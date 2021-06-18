Минимум 13 500 грн: Зеленский подписал указ о повышении зарплаты медикам

В Украине повысили минималку медикам: Зеленский подписал указ / УНИАН

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым предусматривается повышение минимальной заработной платы для медицинских работников. Он выразил надежду, что это учтут при формировании бюджета на 2022 год.

"Важный указ президента Украины, который имеет достаточно сложное название, но, я считаю, простую суть. Указ устанавливает ориентир минимального уровня оплаты труда для медиков: не менее 13 500 гривен для среднего медицинского персонала, и не менее 20 000 гривен для врачебного состава", - заявил Зеленский во время выступления ко Дню медика.

Он отметил, что "недопустимо, когда средняя зарплата в области здравоохранения близка к уровню средней зарплаты Украины", ведь, когда медработники спасают жизни, они "не должны думать, как выжить самим".

Зеленский добавил, что совместно с правительством и парламентом будут работать над тем, чтобы эти цифры не остались на бумаге, а общий бюджет здравоохранения рос. Соответственно, чтобы росли тарифы по программе медицинских гарантий.

"Сейчас правительство начинает процесс подготовки бюджета на 2022 год. Я очень прошу правительство учесть эти размеры при расчетах тарифов медгарантий и формирования бюджетов ведомственных медучреждений", - резюмировал он.

Сейчас текст подписанного указа не опубликован на сайте Офиса президента.

Читайте такжеЗарплаты вырастут, цены снизятся: Шмыгаль озвучил курс доллара на ближайшие годыРанее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зарплаты врачей в Украине в 2021 году вырастут до 25 тысяч гривен. Также повысят зарплаты медсестер и младшего медицинского персонала.