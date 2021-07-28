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Средняя зарплата в Украине впервые превысила 500 долларов - Госстат

28 июля 2021, 18:28

За год зарплата выросла на 23,6%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 12,9%.

Зарплата
В Украине возросла зарплата / УНИАН

По итогам июня нынешнего года в нашей стране средняя зарплата возросла на 814 гривен до 14313 гривен, что в пересчете по курсу доллара составляет 525 долларов, сообщает Госслужба статистики в среду, 28 июля.

Согласно данным ведомства, средняя зарплата впервые превысила 500 долларов.

За год зарплата выросла на 23,6%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 12,9%.

Самая высокая зарплата в июне в Киеве - 20 455 гривен, самая низкая - в Кировоградской области - 11 497 гривен.

Быстрее всего зарплаты росли в отрасли Временное размещение и организация питания - на 71,3% до 8 922 гривен.

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Далее идут Искусство, спорт, развлечения и отдых - 39,5% до 13 260 гривен, информация и телекоммуникации - 38,4% до 26 197 гривен, охрана здоровья и предоставление социальной помощи - 36,7% до 12 090 гривен, в Образовании - на 31,3% до 14 158 гривен.

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Самые низкие темпы роста в отрасли Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность - на 14,0% до 12 984 гривен.

Ранее Главред писал о том, что на сегодняшний день в Украине насчитывается около 3,3 миллиона неформально занятых работников. Правительство утверждает, что они уйдут на пенсию позже тех, кто трудоустроен легально.

Власти прогнозируют, что полмиллиона сейчас неофициально трудоустроенных граждан выйдут на пенсию на 1-5 лет позже своих сверстников. А все потому, что им будет не хватать необходимого страхового стажа.

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