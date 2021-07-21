УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Стало известно, что будет с пенсией неофициально трудоустроенных украинцев

21 июля 2021, 20:20
Прослушать новость
Остановить

В Украине остро стоит проблема неофициального трудоустройства.

мужчина, офис, работа
В Украине большое количество нелегально трудящихся граждан / pixabay.com

На сегодняшний день в Украине насчитывается около 3,3 миллиона неформально занятых работников. Правительство утверждает, что они уйдут на пенсию позже тех, кто трудоустроен легально.

Власти прогнозируют, что пол миллиона сейчас неофициально трудоустроенных граждан выйдут на пенсию на 1-5 лет позже своих сверстников. А все потому, что им будет не хватать необходимого страхового стажа.

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в рамках Форума "Украина. 30".

По ее словам, кроме 3,3 млн неформально занятых работников, еще 6,3 млн человек по разным причинам не являются рабочей силой - это студенты и пенсионеры. 2,3 млн человек заняты "домашними обязанностями" и фактически не участвуют в рынке труда. Интересно, что 2 млн из этого числа – женщины.

"Неформальная занятость создает для таких граждан своеобразную ловушку. Им может не хватить страхового стажа, требования относительно которого были установлены в 2017 году, для своевременного выхода на пенсию", - подчеркнула министр.

Реклама

По прогнозам министра, если ситуация с официальной занятостью не изменится, то, согласно данным Всемирного банка, до 20% украинских пенсионеров старше 65 лет в будущем не смогут выйти на страховую пенсию и государство будет вынуждено предоставить им отдельную соцпомощь.

"Это усиливает неравенство в обществе и создает риски бедности среди людей пожилого возраста. Особенно это касается женщин, которые, как правило, получают более низкую зарплату, но при этом имеют большую продолжительность жизни по сравнению с мужчинами", - подытожила Лазебная.

Напомним, внедрение электронных трудовых книжек провоцирует изменения в оформлении пенсий. Теперь, в рамках диджитализации и бумажного оборота, украинцам будут назначать данные выплаты в автоматическом режиме и надобность посещения Пенсионного фонда исчезнет сама по себе.

Ранее Главред сообщал:

С 1 июня 2021 года право на повышение пенсии имеют право работающие пенсионеры, которым выплаты были назначены до апреля 2019 года.

В Украине отменили принудительный перевод пенсий на карточки с 1 сентября и отложили обязательный перевод выплат пенсии.

пенсии новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Стало известно, что будет с пенсией неофициально трудоустроенных украинцев». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на осень 2021 возвращаются потрясающие платья в стиле 70-х, блестки и деревенский стильВ моду на осень 2021 возвращаются потрясающие платья в стиле 70-х, блестки и деревенский стиль Jerry Heil случайно засветила юную грудь во время съемки блогаJerry Heil случайно засветила юную грудь во время съемки блога Финансовый гороскоп на неделю с 19 по 25 июля: когда выплачивать кредиты и совершать покупкиФинансовый гороскоп на неделю с 19 по 25 июля: когда выплачивать кредиты и совершать покупки Финалистка Холостяка поразила красотой в сексуальном купальникеФиналистка Холостяка поразила красотой в сексуальном купальнике Ляшко назвал лучшую вакцину от коронавируса в УкраинеЛяшко назвал лучшую вакцину от коронавируса в Украине

Последние новости

20:43

Мощная помощь по Крыму и Донбассу: США официально объявили о встрече Зеленского и Байдена 30 августа

20:27

Приметы на 22 июля: что нельзя делать и как уберечься от беды Видео

20:23

Вышел трейлер перезапуска мультсериала Чип и Дейл Видео

20:20

Стало известно, что будет с пенсией неофициально трудоустроенных украинцев Видео

20:06

"Новый способ полива деревьев": в Киеве после прорыва трубы образовался огромный фонтан Видео

Реклама
19:58

Транзит газа через Украину на 10 лет и гарантии ненападения РФ : США и ФРГ достигли сделки по СП-2

19:47

Удар по России и поддержка Украины: в Госдепе раскрыли детали слов Байдена в адрес Путина в Женеве

19:46

Газовая атака и кавказец с пистолетом: на Крещатике случилась массовая драка, досталось и очевидцам Видео

19:40

Украинизация по-большевистски: чем чревато принуждение к украинскому языку мнение

19:09

Ксения Мишина показала аппетитные формы в ярком наряде

19:09

Ракета-пенис, Доктор Зло и налоги: в соцсетях высмеяли полет Джеффа Безоса в космос

19:03

Amazon снимает сериал по роману Сыны Ананси Нила Геймана

18:43

ПриватБанк блокирует карты украинцев на 120 дней: что нужно знать, чтобы избежать этого Видео

18:36

Удар по кошелькам жителей Киева: у Кличко взвинтят коммунальные тарифы на 30-40% Видео

18:22

Совместная песня Mаneskin и Go-A оказалась фейком

18:12

Электронная очередь в детский сад: как она работает в Украине Видео

18:09

"Поздравляю, Шарик, ты балбес": на Донбассе потроллили всех, кто получил паспорт РФ от Путина Видео

18:05

Министр Чернышов может быть кандидатом в премьеры вместо Шмыгаля - блогер

17:51

В аэропорту Львова взорвали ноутбук туристки: сапёры спутали его с бомбой Видео

17:40

"Борщ или смерть": хитрая бабуля в Киеве днем "косит" деньги с прохожих, а ночью губит щенков Видео

Реклама
17:34

В моду на осень-зиму 2021-2022 входит одежда цвета фуксии, бледной розы и весеннего озера Видео

17:32

Сильная поддержка США и судьба Северного потока-2: у Байдена объявили о деталях визита Зеленского Видео

17:08

Когда День подруги 2021: дата и традиции праздника

16:59

"Тариф на свет для украинцев повысят по-любому": в Нацкомиссии по энергетике объяснили, почему Видео

16:53

Северный поток-2 заработает, а Украина ничего не получит: в США назвали худший сценарий для Киева Видео

16:38

Магнитная буря 21 июля 2021 года: как помочь сосудам Видео

16:32

Называла языковой закон "фашистским": из Драгоманова уволили скандальную профессоршу Бильченко

16:28

Знаменитая украинская певица призналась, как перестала быть чайлд-фри

16:21

Когда полнолуние в июле 2021: что нельзя делать и кому улыбнется удача

16:20

"А что случилось?": в Киеве водолазы искали утопленницу, но она их нашла первой

16:13

Самый плохой сценарий: чем грозит замена Тарана на Верещук мнение

16:12

Как омолодить свою иммунную систему: легкие способы Видео

16:10

"Полюбить россиян": в Польше предложили "закрыть глаза" на захват Крыма РФ Видео

15:45

Крах человеческой цивилизации в XXI веке: громкий прогноз 1972 года ученых из США начинает сбываться

15:31

В Киеве прорвало мост Патона: вода бьет фонтаном Видео

15:25

Раздробление МВД после отставки Авакова несет угрозу безопасности Украины - СМИ

14:56

Солистка группы Kazka стала участницей шоу Танці з зірками 2021

14:50

Била ногами и руками: в Польше местная жестоко отметилила украинку-продавщицу Видео

14:42

Холостячка Злата Огневич шаловливо подразнила мужчин невероятной фигурой

14:41

Давление США на Киев из-за Северного потока-2: у Байдена опровергли СМИ и объявили о помощи Украине Видео

Реклама
14:40

Оформление пенсий по-новому: что нужно знать украинцам Видео

14:38

Сон под вентилятором: названы опасные последствия для здоровья Видео

14:31

Шалости с хорошим концом - начались съемки украинского фильма Соседка

14:30

Какие продукты нельзя хранить рядом друг с другом и почему это опасно Видео

14:22

В Украине строят первый многоквартирный стальной дом: в Мариуполе уже сводят 1-й этаж

14:16

Монастырский назвал халтуру с трубами предварительной причиной аварии на Ривнеазоте Видео

14:09

"Плакать хочется - испоганили хороший сериал": в Сети возмутились переводом "Сватов" на украинский Видео

14:07

В разгар пандемии "Большая стройка" Зеленского создала более 200 рабочих мест - ОП

13:49

"С ног до головы": как недостаток сна влияет на каждую часть тела Видео

13:36

Лилия Яма разделась и свела с ума поклонников шикарными формами

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять