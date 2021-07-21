Стало известно, что будет с пенсией неофициально трудоустроенных украинцев

В Украине большое количество нелегально трудящихся граждан / pixabay.com

На сегодняшний день в Украине насчитывается около 3,3 миллиона неформально занятых работников. Правительство утверждает, что они уйдут на пенсию позже тех, кто трудоустроен легально.

Власти прогнозируют, что пол миллиона сейчас неофициально трудоустроенных граждан выйдут на пенсию на 1-5 лет позже своих сверстников. А все потому, что им будет не хватать необходимого страхового стажа.

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в рамках Форума "Украина. 30".

По ее словам, кроме 3,3 млн неформально занятых работников, еще 6,3 млн человек по разным причинам не являются рабочей силой - это студенты и пенсионеры. 2,3 млн человек заняты "домашними обязанностями" и фактически не участвуют в рынке труда. Интересно, что 2 млн из этого числа – женщины.

"Неформальная занятость создает для таких граждан своеобразную ловушку. Им может не хватить страхового стажа, требования относительно которого были установлены в 2017 году, для своевременного выхода на пенсию", - подчеркнула министр.

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По прогнозам министра, если ситуация с официальной занятостью не изменится, то, согласно данным Всемирного банка, до 20% украинских пенсионеров старше 65 лет в будущем не смогут выйти на страховую пенсию и государство будет вынуждено предоставить им отдельную соцпомощь.

"Это усиливает неравенство в обществе и создает риски бедности среди людей пожилого возраста. Особенно это касается женщин, которые, как правило, получают более низкую зарплату, но при этом имеют большую продолжительность жизни по сравнению с мужчинами", - подытожила Лазебная.

Напомним, внедрение электронных трудовых книжек провоцирует изменения в оформлении пенсий. Теперь, в рамках диджитализации и бумажного оборота, украинцам будут назначать данные выплаты в автоматическом режиме и надобность посещения Пенсионного фонда исчезнет сама по себе.

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С 1 июня 2021 года право на повышение пенсии имеют право работающие пенсионеры, которым выплаты были назначены до апреля 2019 года.

В Украине отменили принудительный перевод пенсий на карточки с 1 сентября и отложили обязательный перевод выплат пенсии.