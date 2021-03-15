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8-летняя киевская модель возмутила Сеть романом с 13-летним блогером

15 марта 2021, 04:25
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В соцсетях активно публикуются фотографии с целующимися детьми.

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Вспыхнул скандал из-за романа 8-летней Instagram-модели / Instagram

В Сети вспыхнул скандал из-за романа 8-летней модели из Киева Миланы Маханец с 13-летним блогером Павлом Паем.

Ученица начальных классов в соцсетях хвастается своими отношениями с подростком, при этом мать девочки активно раскручивает Instagram-карьеру своей дочери, пишет Большой Киев.

Отмечается, что в соцсетях публикуются фотографии с целующимися детьми. В то же время 8-летний ребенок в ходе фотосессий нередко позирует в откровенной взрослой одежде.

В материале говорится о том, что в День всех влюбленных для детей арендовали отдельную квартиру, где они снимали "контент" для своих подписчиков.

Подчеркивается, что мать Миланы Дарья полностью поддерживает Instagram-карьеру своей дочери и пишет, что у девочки "все получится".

В то же время пользователи в соцсетях по-разному восприняли информацию о взрослых отношениях между 8-летней девочкой и подростком.

Отдельные комментаторы называют детей красивой парой, в то же время другие призвали лишить родителей 8-летней Миланы и 13-летнего Павла родительских прав, поскольку подростку могут предъявить обвинение за развращение несовершеннолетней.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве блогерша разгромила съемную квартиру в жилом комплексе. Девушка устроила в арендованной квартире настоящий бардак – она сыпала муку на кровать и бросала яйца в потолок и зеркала. Так девушка попыталась отомстить арендодателю-мошеннику.

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