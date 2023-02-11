Адвокат пояснил, могут ли военкоматы привлекать полицию к розыску призывников

Адвокат Роман Симутин ответил на животрепещущий вопрос - имеют ли право сотрудники терцентров комплектации объявлять людей в розыск в ходе мобилизации.

Могут ли военкоматы подключать копов к розыску призывников - объяснение адвоката / коллаж фото УНИАН

Территориальные центры комплектации (в просторечии - военкомат) не имеют никакого права давать правоохранительным органам распоряжения о розыске и силовой доставке людей, которые уклоняются мобилизации. Об этом написал на своем Telegram-канале адвокат Роман Симутин.

Могут ли мобилизованных разыскивать

По его словам, со стороны работников терцентров требования о розыске является всего лишь "правовой чепухой" и подменой понятий.

Дело том, говорит Симутин, процедура объявления в розыск предусмотрена Уголовно-процессуальным кодексом (УПК). И ее назначают только после того, как правоохранители объявили подозрение в уклонении от призыва по мобилизации.

Далее, после того, как человека объявили в розыск, следователь должен обратиться с ходатайством в суд о задержании и доставке подозреваемого в полицию.

Розыск мобилизованных

В целом же, объявить в розыск и задерживать человека можно только:

по решению суда;

после объявленного и обоснованного подозрения;

в рамках открытого уголовного дела.

Симутин говорит – все вышеуказанное невозможно сделать в рамках административного дела или на основании документов о мобилизации, утвержденных постановлением правительства.

Что нужно делать, если задержала полиция

Сперва нужно попросить полицейского объяснить причину задержания и предъявить решение суда о Симутин говорит, что шансов на четкий ответ от копов практически нет. Правда, все вышеуказанное не работает, если человек уже получил повестку в определенном законом порядке и не явился для прохождения военно-врачебной комиссии. Потому как в таком случае, уже наступает уголовная ответственность.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал указ о всеобщей мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации.

Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. За документ, который внес в Раду президент Зеленский, проголосовали 288 нардепов.

8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Раду два проекта утверждения указа главы государства о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней.

Позднее законопроекты №№ 8189 и 8190 зарегистрированы в украинском парламенте. Согласно этим документам, военное положение и мобилизация в Украине будут продлены фактически до конца зимы.

7 февраля 2023 года Верховная Рада поддержала указы президента Владимира Зеленского о продлении действия режима военного положения и общей военной мобилизации в Украине еще на 90 дней - вплоть до лета.

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