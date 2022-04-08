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Агрессор забоялся украинского дрона и привел его на позиции: артиллерия ВСУ уничтожила их

8 апреля 2022, 08:24

На ролике четко видно, как российский оккупант быстро-быстро улепетывал от дрона и постоянно оглядывался, продолжает ли тот его преследовать.

Разбитая техника
Разбитая техника оккупантов / УНИАН

Российские оккупанты невероятно испуганы тем, как работают украинские бойцы при помощи турецких боевых беспилотников "Байрактар". И от страха агрессоры уже убегают и от обычных дронов-разведчиков. Видео работы такого дрона опубликовал в Facebook военнослужащий Николай Колесник.

Как говорит Колесник, прибежал этот оккупант аккурат на позиции своего подразделения. Там решили обстрелять дрон. И два раза попали. Но беспилотник успешно вернулся на базу, передал нужные координаты и бойцы ВСУ нанесли мощный артиллерийский удар по позициям оккупантом. И полностью их уничтожили.

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Напомним, ранее, 26 марта, на Слобожаноском направлении зенитно-ракетными подразделениями Воздушных сил был сбит российский бомбардировщик.

Об этом идет речь в сообщении воздушного командования Восток в Facebook.

Отмечается, что зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил в зоне ответственности воздушного командования Восток уничтожены две вражеские цели, среди которых самолет и беспилотник РФ.

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Автор: Егор Бунин
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беспилотник дроны новости Украины война России и Украины
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