Агрессор забоялся украинского дрона и привел его на позиции: артиллерия ВСУ уничтожила их

Разбитая техника оккупантов / УНИАН

Российские оккупанты невероятно испуганы тем, как работают украинские бойцы при помощи турецких боевых беспилотников "Байрактар". И от страха агрессоры уже убегают и от обычных дронов-разведчиков. Видео работы такого дрона опубликовал в Facebook военнослужащий Николай Колесник.

Как говорит Колесник, прибежал этот оккупант аккурат на позиции своего подразделения. Там решили обстрелять дрон. И два раза попали. Но беспилотник успешно вернулся на базу, передал нужные координаты и бойцы ВСУ нанесли мощный артиллерийский удар по позициям оккупантом. И полностью их уничтожили.

Читайте такжеКомплексы ПВО и дроны-камикадзе: США отправили в Украину новую партию оружия

Напомним, ранее, 26 марта, на Слобожаноском направлении зенитно-ракетными подразделениями Воздушных сил был сбит российский бомбардировщик.

Об этом идет речь в сообщении воздушного командования Восток в Facebook.

Отмечается, что зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил в зоне ответственности воздушного командования Восток уничтожены две вражеские цели, среди которых самолет и беспилотник РФ.

Другие новости: