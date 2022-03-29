"Покрошили" врага в воздухе: под Изюмом сбили истребитель-бомбардировщик и дрон РФ

Украинские защитники ликвидировали "всепогодный" истребитель-бомбардировщик и дрон оккупантов в районе Изюма.
В небе над Харьковской областью в районе города Изюм сбиты вражеский истребитель-бомбардировщик и беспилотный летательный аппарат.
О ликвидации самолета и дрона оккупантов в районе Изюма говорится в сообщении в Facebook воздушного командования Восток.
"И снова район Изюма, который притягивает вражеские воздушные цели на верную гибель. Благодаря нашей ПВО, 29 марта: минус один БПЛА и минус один "всепогодный" истребитель-бомбардировщик", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось о том, что на Изюмском направлении противовоздушная оборона ВСУ уничтожила очередной Су-34 российских захватчиков.
"Продолжаются бои в Изюмском направлении. Сегодня мобильные подразделения противовоздушной обороны ВСУ в Изюмском районе уничтожили российский истребитель Су-34. Это один из новейших самолетов вражеской армии", – говорится в сообщении.
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