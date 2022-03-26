Враг напоролся на мощный удар ПВО: на Востоке ВСУ сбили бомбардировщик и дрон РФ

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В субботу, 26 марта, на Слобожаноском направлении зенитно-ракетными подразделениями Воздушных сил был сбит российский бомбардировщик.

Об этом идет речь в сообщении воздушного командования Восток в Facebook.

Отмечается, что зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил в зоне ответственности воздушного командования Восток уничтожены две вражеские цели, среди которых самолет и беспилотник РФ.

"Так на Слобожанском направлении в полночь напоролся на праведный огонь ПВО бомбардировщик, днем "попрощался с жизнью" БПЛА", - добавили в ВСУ.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины за сутки 25 марта, уничтожили три вражеских самолета, три беспилотника, один вертолет на стоянке и по меньшей мере пять крылатых ракет.

Также ударная авиация Воздушных Сил нанесла ракетно-бомбовые удары по колоннам техники, скоплению войск и логистике россиян.

Подчеркивается, что 25 марта враг нанес ракетный удар по нескольким направлениям. Только по территории Командования Воздушных Сил ВСУ было выпущено шесть крылатых ракет.

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