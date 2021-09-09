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"Антимасочники" будут наказаны: в Минздраве приступают к рейдам

9 сентября 2021, 22:42
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Проверки будут проводить совместно с правоохранителями.

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Бродящих по улицам Украины без масок будут наказывать / Фото Reuters

В Украине анонсировали усиление контроля за соблюдением масочного режима. Особенно в общественных местах. Таким образом тех, кто отказывается надевать маску, будут наказывать жесткими методами.

Об этом в интервью медицинскому эксперту ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой рассказал замминистра - главный государственный санврач Игорь Кузин, пишет УНИАН.

По его словам, проверки будут проходить с участием правоохранителей. Причем, во всех карантинных зонах, поскольку по всей территории Украины действует масочный режим.

"Мы действительно уже несколько раз общались с Национальной полицией, мы будем начинать с показательных рейдов. Мы понимаем, что, например в аэропорту "Борисполь" сейчас не контролируется ровным счетом ничего и об этом есть сообщения в СМИ", - отметил Кузин.

Рейды будут проводить на объектах критической инфраструктуры.

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"Также с Нацполицией сейчас прорабатываются более жесткие меры по контролю использования средств индивидуальной защиты", - заключин санврач.

Напомним, ранее глава Киевского управления Госпродпотребслужбы Олег Рубан сделал неожиданное заявление. По его словам, на сегодняшний день предпосылок для введения локдауна в столице нет. Поэтому карантин пока вводить не будут, но все же стоит учесть, что показатели заболеваемости коронавирусом в Киеве меняются ежедневно. Причем, не в лучшую сторону.

Также ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявил, что Украина уже с 13 сентября может оказаться в желтой зоне. В оранжевую или даже красную зону могут определить Винницкую, Львовскую и Черновицкую области. В этих регионах фиксируется наиболее негативный уровень заболеваемости коронавирусом.

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коронавирус маски Игорь Кузин карантин новости
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