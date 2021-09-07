"Беспочвенные слухи": Рубан рассказал, введут ли в Киеве локдаун

Олег Рубан к увеличению количества заболеваемости коронавирусом был готов / Униан

В Украине на слуху тема введения нового карантина. Особенно ситуация обострена в Киеве. Однако некоторые власти говорят о ней совершенно по-другому. В частности, глава Киевского управления Госпродпотребслужбы Олег Рубан сделал неожиданное заявление.

По его словам, на сегодняшний день предпосылок для введения локдауна в столице нет.

Как он рассказал изданию "Сегодня", карантин пока вводить не будут, но все же стоит учесть, что показатели заболеваемости коронавирусом в Киеве меняются ежедневно. Причем, не в лучшую сторону.

"Причин для перехода Киева из "зеленой" зоны карантина в "желтую" или "оранжевую" сейчас нет", - подчеркнул Рубан.

Также он добавил, что данное решение принимает исключительно государственная комиссия по ЧС.

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"Пока информация о возможных ограничениях - слухи, которые кто-то распускает. Они абсолютно беспочвенные", - акцентировал он.

Рубан назвал полностью прогнозируемым рост заболеваемости.

"Это нормальная ситуация для этого сезона. Более того, заболевших будет становиться больше и дальше", - сказал Рубан.

Читайте такжеШколы Сумщины могут уйти на карантин: области светит "желтая" зонаГлава Госпродпотребслужбы в очередной раз напомнил о необходимости вакцинации населения, заявив, что над этим нужно работать более тщательно и оперативно.

Напомним, 9 сентября, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) рассмотрит ситуацию с ужесточением карантина в Украине. Речь идет о переводе страны на следующий – желтый – уровень эпидемиологической опасности.

Также глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий 7 сентября заявил, что Украина уже с 13 сентября может оказаться в желтой зоне. В оранжевую или даже красную зону могут определить Винницкую, Львовскую и Черновицкую области. В этих регионах фиксируется наиболее негативный уровень заболеваемости коронавирусом.