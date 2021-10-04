Арахамия выдвинул резкие обвинения в адрес Разумкова

Давид Арахамия выдвинул Разумкову обвинения / УНИАН

Глава фракции "слуг народа" Давид Арахамия выдвинул жесткие обвинения в адрес нынешнего спикера Рады Дмитрий Разумкова.

"Разговаривали с президентом. У нас же есть большая проблема – сегодня на согласительном совете полностью провалена повестка дня. Все фракции вышли, у нас вышли главы комитетов, которые формируют повестку дня. Я не понимаю – новой повестки дня нет, провалены все версии повестки дня. Это же большой законодательный процесс. Почему-то один человек узурпировал этот процесс. Нарушил несколько раз регламент, который он так чтит всегда. Поэтому сегодня собрались главы комитетов, высказали недоверие", – заявил Арахамия после заседания согласительного совета в понедельник, 4 октября.

Он прокомментировал ситуацию с процессом отзыва Разумкова с должности.

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"Обычно верификация подписей занимает до часу времени. Уже прошло два с половиной часа – подписи не верифицированы. Ну, вы же понимаете, что происходит? При этом на брифинге глава Верховной Рады утверждает, что он не будет мешать процессу вынесению этого вопроса в зал. Но мы же видим ситуация с точностью до наоборот. Сейчас идем в Верховную Раду, хотим узнать, что мешает сбору подписей. Если надо помочь в верификации, мы – поможем. Будем звонить депутатам и подтверждать подписи по видеозвонку", – сказал Арахамия.

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Ситуация с Разумковым и фракцией Слуга народа - что предшествовало

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 10 сентября направил законопроект об олигархах на изучение в Венецианскую комиссию. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия призывал к тому, чтобы Разумков не предпринимал таких действий. Глава ВР в ответ сказал, что отправка документа на рассмотрение Венецианской комиссии не мешает рассмотрению законопроекта во втором чтении.

17 сентября Арахамия сказал, что, с его точки зрения, Разумков такими действиями специально попытался "сбить" закон об олигархах. В качестве аргумента он привел нежелание Разумкова отправлять в "Венецианку" закон о местном референдуме, мотивировав свое решение "загруженностью работой" комиссии.

В конце сентября стало известно, что в Слуге народа считают, что ситуацию, которая происходит между партией и спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, можно расценивать как конфликт. В политической силе главы государства в последнее время не видят в деятельности Разумкова командных действий и при этом не уверены, что он продолжает работать с партией власти. Вопрос отставки спикера украинского парламента не исключается, заявил глава СН Александр Корниенко.