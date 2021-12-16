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Арестович объяснил, как признание наличия войск РФ на Донбассе сыграет на руку Украине

16 декабря 2021, 16:23
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Советник главы ОП поблагодарил российского судью.

Арестович
Алексей Арестович отреагировал на данные российского суда о войсках РФ на Донбассе / УНИАН

Данные из решения российского суда о присутствии на Донбассе войск РФ являются мощным прецедентом и помогут пересмотреть статус конфликта на востоке Украины.

Такое мнение озвучил советник главы Офиса президента Алексей Арестович на своей страничке в Facebook.

"Если серьёзно, то решение российского суда - это мощнейший юридический прецедент, который может (и станет) основой пересмотра всего статуса вооруженного конфликта на востоке Украины", – написал Арестович.

Также он напомнил, что "украинская позиция всегда заключалась в том, что мы имеем международный военный конфликт с Российской Федерацией, российская - в том, что на востоке Украины - внутренний гражданский конфликт".

Читайте такжеБайден пообещал отправить войска на восточный фланг НАТО в случае нападения России на Украину"Международные инстанции преимущественно склонялись к нашему варианту, но были нюансы. Теперь для международного уголовного права создан прецедент. Спасибо, судья Шолохов!", - подытожил Арестович.

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Войска РФ находятся на Донбассе - это признал суд

В решении по уголовному делу (№ 1-82/2021) Кировского районного суда Ростова-на-Дону от 10 ноября 2021 года, которое опубликовано на официальном сайте судебной инстанции за подписью судьи Леонарда Шолохова идет речь о том, что воинские части РФ находятся на Донбассе на "боевом дежурстве".

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал это решение.

"Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст (приговора суда). Потому что это невозможно, никаких вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик не было и нет", — подчеркнул Песков.

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Автор: Сергей Кущ
viber
войска России Алексей Арестович новости Донбасса
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