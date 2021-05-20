Арестович рассказал, как Россия может сорвать договоренности по Донбассу

По словам советника украинской делегации в ТКГ, Украина готова открыть пункты с 10 ноября, но Россия может изменить решение в последний момент.
Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что российская сторона может в последний момент снова сорвать договоренности, которые достигли на переговорах ТКГ по открытию контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе.
По его словам, последняя отговорка российской стороны насчет КПВВ была в том, что она не чувствует себя в достаточной безопасности.
Но каждую неделю пункты пропуска Счастье и Золотое в Луганской области пересекают гуманитарные грузы.
"Договорились до того, что предоставили полные гарантии безопасности. По состоянию на вчера, есть бессрочные гарантии безопасности обеих сторон… Есть определенная надежда, что мы продвинемся. Но надо понимать, что мы имеем дело с россиянами, и как бы все хорошо ни шло, в последний момент она может не открыть. Так же было 10 ноября, все было готово", - отметил Арестович, передает Украина 24.
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Он подчеркнул, что российская сторона постоянно привязывает вопрос КПВВ к политическим уступкам и прямым переговорам с оккупационными властями. Для работы пунктов пропуска она должна подать официальное заявление ОБСЕ.
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Новости Донбасса - о чем ранее сообщал Главред:
- Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил советникам лидеров нормандской четверки провести срочное заседание по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе. С целью достижения прогресса на переговорах он инициировал дискуссию при участии глав МИД Украины, Франции, Германии и России, а также экспертов по военным, политическим и правовым вопросам.
- Журналисты The Washington Post опубликовали статью со ссылкой на бывших высокопоставленных лиц Запада, в которой речь идет о том, что западный мир может прекратить военную поддержку в том случае, если Украина применит силу в ответ на военную провокацию России на Донбассе.