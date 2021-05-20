Арестович рассказал, как Россия может сорвать договоренности по Донбассу

КПП на границе / Vse42

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что российская сторона может в последний момент снова сорвать договоренности, которые достигли на переговорах ТКГ по открытию контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе.

По его словам, последняя отговорка российской стороны насчет КПВВ была в том, что она не чувствует себя в достаточной безопасности.

Но каждую неделю пункты пропуска Счастье и Золотое в Луганской области пересекают гуманитарные грузы.

"Договорились до того, что предоставили полные гарантии безопасности. По состоянию на вчера, есть бессрочные гарантии безопасности обеих сторон… Есть определенная надежда, что мы продвинемся. Но надо понимать, что мы имеем дело с россиянами, и как бы все хорошо ни шло, в последний момент она может не открыть. Так же было 10 ноября, все было готово", - отметил Арестович, передает Украина 24.

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Он подчеркнул, что российская сторона постоянно привязывает вопрос КПВВ к политическим уступкам и прямым переговорам с оккупационными властями. Для работы пунктов пропуска она должна подать официальное заявление ОБСЕ.

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