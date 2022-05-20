Армия Украины 20 раз разбила там войска РФ: враг перебросил в Чернобаевку более 100 единиц техники

Противник несет потери и перебрасывает в район Чернобаевки Херсонской области дополнительные подразделения.
Войска России перебросили в район Чернобаевки Херсонской области около 130 единиц военной техники. Противник несет потери и решил провести дополнительную комплектацию своих военных подразделений. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
В пресс-службе Генштаба заявили, что в район Чернобаевки враг перебросил еще 130 единиц военной техники. Вражеские войска пополняют свои подразделения в связи с потерями.
"В рамках комплектования подразделений, которые понесли потери, в районе населенного пункта Чернобаевка противник совершил перемещение около 130 единиц военной техники",- подчеркнули в Генеральном штабе.
ВСУ 20 раз поразили позиции войск РФ в Чернобаевке
Российские войска многократно потерпели сокрушительные удары со стороны сил обороны Украины в Чернобаевке Херсонской области. Оккупанты в поселке на аэродроме постоянно пытаются соорудить там свой командный пункт и место для дислокации военных самолетов. Однако ВСУ наносят по ним удары.
"Например, украинская Чернобаевка войдет в историю войн. Это место, где российские военные и их командиры показали себя полностью - такими, как они есть: бездарными, способными просто гнать своих людей на убой. Шесть раз наши военные уничтожали оккупантов под Чернобаевкой. Шесть раз! И они все равно приходят туда", - говорил президент Украины Владимир Зеленский, когда украинцы в 6-й раз ударили по вражеским позициям в этом селе.
В Генеральном штабе ВСУ 16 мая заявили, что украинские войска нанесли очередной удар по позициям оккупантов РФ в Чернобаевке. Россияне понесли потери в живой силе и технике. Военные подразделения Украины попали во вражеский склад с боеприпасами.
Спикер Банковой Алексей Арестович уточнил, что по позициям войск России в Чернобаевке был нанесен удар еще 15 мая. Также он напомнил, что ВСУ ударили по армии РФ в Чернобаевке уже в 20-й раз.
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