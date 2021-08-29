Авто на номерах Приднестровья не смогут въехать в Украину: таможная не пошла на просьбы Молдовы

Запрет вступает в силу через несколько дней / point.md

Одесская таможня подтвердила информацию о том, что Украина решила запретить въезд автомобилей с приднестровскими номерами. Ранее была распространена противоречивая информация по этому поводу.

Соответствующее объявление обнародовано на странице ведомства в Facebook.

"Информация об отсрочке запрета допуска к участию в международном дорожном движении автомобилей из Приднестровского региона Молдовы, не имеющих номерных знаков нейтрального образца, размещена ошибочно", - указано в заявлении.

Как известно, с 1 сентября 2018 года жители Приднестровья могут перерегистрировать свои машины, чтобы получить "нейтральные номера" для международного движения.

Однако Молдова и Украина решили запретить выезд за рубеж автомобилей с символикой непризнанного Приднестровья с 1 января 2020 года. Потом Кишинев попросил, чтобы Киев отстрочил это решение на 1 апреля 2021 года и 1 сентября 2021 года.

Напомним, Украина и Молдова с 28 августа возобновили железно-дорожное сообщение. Движение поездов по маршруту Одесса - Кишинев - Одесса стартовало из Украины. Также появилось расписание и номер рейсов.