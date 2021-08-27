Спустя полтора года: Украина и Молдова возобновляют железнодорожное сообщение

Поезда в Молдову будут отправляться из Одессы / УНИАН

"Укрзализныця" возобновляет международное железнодорожное сообщение с Молдовой. Первый поезд отправится в столицу соседней страны Кишинев уже завтра, 28 августа. Он тронется из Одессы. На следующий день, 29 августа, он выедет из Кишинева в Украину.

Как сообщила пресс-служба УЗ, поезд № 642/641 будет курсировать ежедневно. Рейс будет отправляться в 18:36, прибытие в Кишинев в 22:33. Отправление из Кишинева - в 07:09, прибытие в Одессу - в 10:55.

Билеты можно купить в кассах вокзалов АО "Укрзализныця" и "Железной дороги Молдовы".

Между тем, пассажиропоток между Украиной и Молдовой в позапрошлом году достиг 90 тысяч. Сообщение прекратилось 18 марта прошлого года из-за карантинных ограничений.

Отмечается, что сообщение возобновлено по инициативе АО "Укрзализныця" и при поддержке Calea Ferata din Moldova.

Напомним, "Укрзализныця" недавно провела капитальный ремонт плацкартных вагонов. Теперь их показали публике на выставке подвижного состава в Киеве. Это абсолютно новые плацкартные вагоны, в которых еще не ездили пассажиры. Они более комфортные.

Также ранее, 26 августа, близ Львова на промежуточной железнодорожной станции "Глина-Навария" сошел с рельсов почти целый поезд. 18 из 48 вагонов грузового поезда со щебнем оказались вне колеи.