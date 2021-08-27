Новые туалеты и кнопка вызова проводника: "Укрзализныця" показала новые вагоны

Укрзализныця обновила плацкарты / РБК

"Укрзализныця" недавно провела капитальный ремонт плацкартных вагонов. Теперь их показали публике на выставке подвижного состава в Киеве.

Как пишет "Сегодня", это абсолютно новые плацкартные вагоны, в которых еще не ездили пассажиры. Они более комфортные.

К примеру, боковые места оснащены специальной шторкой. Возле каждого места пассажира есть розетка и светильник, а также специальное отверстие для подачи свежего воздуха. Вверху установлен экран с кнопкой вызова проводника, на котором также показывается скорость движения и карта местности.

Но к сожалению это пока только прототип поезда. Решение о его введение в эксплуатацию еще не принято.

Напомним, недавно с поездом Львов-Мариуполь произошел курьез. Прямо в вагоне пассажиров застал дождь. Осадки протекли сквозь крышу и залили вещи.

Также ранее на Приднепровской железной дороге хулиганы бросили камень в кабину движущегося поезда. Он попал прямо в глаз машинисту. В результате мужчина получил серьезную травму и частично лишился зрения.