Автобусы и поезда – с сертификатом или тестом: новые правила карантина на Запорожчине с 25 октября

На Запорожчине для поездок в пригород и за пределы области понадобятся COVID-документы / УНИАН

В Запорожской области с понедельника, 25 октября, вступают в силу усиленные правила пассажирских перевозок в направлении междугородних и пригородных маршрутов. Водители регулярных и нерегулярных маршрутов должны быть на 100% вакцинированы от коронавируса. Пассажиров будут пускать в салоны поездов и автобусов только при наличии сертификата об одной или двух дозах прививки, либо негативного теста на COVID-19.

Согласно информации пресс-службы Запорожской обладминистрации, такие правила были введены по итогам заседания региональной комиссии ТЭБ и ЧС в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в области.Читайте такжеНовые зоны карантина в Украине с 24 октября: "желтыми" остались только четыре региона

Таким образом, с 25 октября перевозчик должен контролировать, чтобы на маршруты выходили водители, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса (две прививки). Водители должны будут следить за тем, чтобы в пассажиры в салоне соблюдали социальную дистанцию и масочный режим. Салон транспорта не должен быть заполнен на 100%.

В поезда и автобусы будут пускать пассажиров только с сертификатами вакцинации, в которых указано, что человек сделал одну или две прививки от коронавируса. Альтернативным вариантом является предоставление отрицательного теста на COVID-19. Правила распространяются на межгородские и пригородные маршруты (речь идет и внутриобластных поездках)

Новые правила пассажирских перевозок в Запорожье с 25 октября

У всех пассажиров, которые едут в другие города или по области (кроме несовершеннолетних), должен быть при себе сертификат вакцинации от COVID-19, в котором указана одна или две прививки от коронавируса.

Если человек не делал прививку, то можно предоставить тест на антиген коронавируса SARS-CoV-2 или же ПЦР-тест. Срок действия документа – не более чем 72 часа до дня поездки.

Можно предоставить и справку о том, что человек переболел коронавирусом. Документ должен быть подтвержден в приложении Дія.

Коронавирус в Украине

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов ранее заявлял о том, что Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области в скором времени могут оказаться в красной зоне карантина. Чтобы избежать такого сценария, по его мнению, в вышеуказанных регионах следует усилить профилактические меры и ускорить темпы вакцинации.

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Главный санитарный врач страны Игорь Кузин сказал, что локдауна в Украине пока не будет. Власти намерены точечно усиливать карантин в регионах, где ухудшится эпидемиологическая ситуация.

В Киевской городской государственной администрации подчеркнули, что жесткого карантина в Киеве избежать не удастся. Однако ограничения будут действовать фактически только для тех, кто не вакцинировался от COVID-19.