УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Автобусы и поезда – с сертификатом или тестом: новые правила карантина на Запорожчине с 25 октября

25 октября 2021, 08:00
Прослушать новость
Остановить

Правила пассажирских перевозок распространяются на межгородские и пригородные маршруты.

COVID-сертификат, ковид-сертификат, проверка, карантин
На Запорожчине для поездок в пригород и за пределы области понадобятся COVID-документы / УНИАН

В Запорожской области с понедельника, 25 октября, вступают в силу усиленные правила пассажирских перевозок в направлении междугородних и пригородных маршрутов. Водители регулярных и нерегулярных маршрутов должны быть на 100% вакцинированы от коронавируса. Пассажиров будут пускать в салоны поездов и автобусов только при наличии сертификата об одной или двух дозах прививки, либо негативного теста на COVID-19.

Согласно информации пресс-службы Запорожской обладминистрации, такие правила были введены по итогам заседания региональной комиссии ТЭБ и ЧС в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в области.Читайте такжеНовые зоны карантина в Украине с 24 октября: "желтыми" остались только четыре региона

Таким образом, с 25 октября перевозчик должен контролировать, чтобы на маршруты выходили водители, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса (две прививки). Водители должны будут следить за тем, чтобы в пассажиры в салоне соблюдали социальную дистанцию и масочный режим. Салон транспорта не должен быть заполнен на 100%.

В поезда и автобусы будут пускать пассажиров только с сертификатами вакцинации, в которых указано, что человек сделал одну или две прививки от коронавируса. Альтернативным вариантом является предоставление отрицательного теста на COVID-19. Правила распространяются на межгородские и пригородные маршруты (речь идет и внутриобластных поездках)

Новые правила пассажирских перевозок в Запорожье с 25 октября

  • У всех пассажиров, которые едут в другие города или по области (кроме несовершеннолетних), должен быть при себе сертификат вакцинации от COVID-19, в котором указана одна или две прививки от коронавируса.
  • Если человек не делал прививку, то можно предоставить тест на антиген коронавируса SARS-CoV-2 или же ПЦР-тест. Срок действия документа – не более чем 72 часа до дня поездки.
  • Можно предоставить и справку о том, что человек переболел коронавирусом. Документ должен быть подтвержден в приложении Дія.

Коронавирус в Украине

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов ранее заявлял о том, что Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области в скором времени могут оказаться в красной зоне карантина. Чтобы избежать такого сценария, по его мнению, в вышеуказанных регионах следует усилить профилактические меры и ускорить темпы вакцинации.

Реклама

Главный санитарный врач страны Игорь Кузин сказал, что локдауна в Украине пока не будет. Власти намерены точечно усиливать карантин в регионах, где ухудшится эпидемиологическая ситуация.

В Киевской городской государственной администрации подчеркнули, что жесткого карантина в Киеве избежать не удастся. Однако ограничения будут действовать фактически только для тех, кто не вакцинировался от COVID-19.

viber
Запорожская область пассажирские перевозки новости Украины карантин в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Автобусы и поезда – с сертификатом или тестом: новые правила карантина на Запорожчине с 25 октября». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 24 октября: что нельзя делать в Филиппов день и как не попасть в бедуПриметы на 24 октября: что нельзя делать в Филиппов день и как не попасть в беду Абсолютно голые актрисы Женского квартала в одних туфлях рассказали о важной проблемеАбсолютно голые актрисы Женского квартала в одних туфлях рассказали о важной проблеме В Украине "полная катастрофа": больные с купленными COVID-сертификатами заполонили больницыВ Украине "полная катастрофа": больные с купленными COVID-сертификатами заполонили больницы Путин видит угрозу в самом существовании УкраиныПутин видит угрозу в самом существовании Украины Почему такая высокая смертность от COVID-19 в Украине?Почему такая высокая смертность от COVID-19 в Украине?

Последние новости

08:26

В Украине спад суточной заболеваемости COVID-19: вирусом заразились менее 15 тысяч человек

08:07

Худшее – впереди: Украину ждет резкий скачок заболеваемости COVID-19 – эксперт Видео

08:00

Автобусы и поезда – с сертификатом или тестом: новые правила карантина на Запорожчине с 25 октября Видео

07:10

Вступление в НАТО и захват Россией левобережной Украины: эксперт предупредил об опасном сценарии Видео

06:47

Лучший выход – вывод войск с Крыма и Донбасса: у Зеленского пригрозили Путину ракетами на Москву Видео

Реклама
06:37

Газовая война: Украина ничего не делая больно бьет по Путину мнение

05:28

Шантаж Газпрома из-за СП-2 и газовый кризис в Европе: эксперт объяснил сделку Зеленского с Россией Видео

05:16

Ученые рассказали, как приобрести "супериммунитет" от COVID-19 Видео

04:22

День маркетолога 2021 в Украине: прикольные картинки и поздравления к празднику

03:55

Приметы на 25 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

03:18

Скончался звезда сериала "Друзья" Видео

02:25

Гороскоп на 25 октября 2021 для всех знаков Зодиака: влиятельные покровители или проблемы с деньгами Видео

02:20

Пассажир показал, как обойти правила и попасть в поезд без COVID-сертификата

01:51

Патриарх Варфоломей попал в больницу США: стало известно о его состоянии Видео

01:50

Недорого, вкусно и полезно: диетолог дала советы, как питаться правильно с ограниченным бюджетом

00:46

Стало известно, какие знаки Зодиака самые лучшие друзья

00:28

Власова шокировала эротичным номером на столе перед судьями "Танцев со звездами" и вылетела из шоу Видео

24 октября, воскресенье
23:57

В России поведали подробности задержания литовских чиновников-рыбаков

23:22

В ВОЗ сделали громкое заявление о преодолении пандемии COVID-19 Видео

23:00

Милевский слезно распрощался с фанатами "Динамо": легендарный форвард ушел из большого спорта Видео

Реклама
22:28

"Поэтому я такая эмоциональная": Екатерина Кухар в эфире "Танцев со звездами" заявила о беременности Видео

22:26

На Херсонщине в лесу обнаружили тело копа

22:14

Украина выбрала представителя для Детского Евровидения-2021: кто поедет в Париж Видео

21:53

Месяц до дембеля: в Десне застрелился срочник

21:47

Увеличат вдвое: в Украине изменится формула прожиточного минимума Видео

21:30

Геомагнитная буря атакует 25 октября 2021: как справиться с ударом Видео

21:14

Страшное ДТП на Херсонщине: водитель-подросток убил троих несовершеннолетних, еще двое в больнице

20:48

"Адский удар по семьям": в МИД РФ обвинили США в садизме

20:42

Омбудсмен потребовала перевести Саакашвили в другую больницу

20:23

В России задержали литовских чиновников, которые плыли на лодке

20:15

Это может убить, – "Холостячка" Ксения Мишина подсказала, как выбраться из токсичных отношений

20:01

"Холостячка" Даша Квиткова ошеломила голым фото спустя три месяца после родов

19:39

Штамм Дельта: три основные особенности течения болезни мнение

19:36

Почему опасно лечить насморк домашними методами: ответ специалиста

19:23

Врач назвала главную ошибку невакцинированных украинцев Видео

19:10

"Любовь спасет мир": Брежнева похвасталась дорогим подарком от Меладзе

18:44

Зеленский согласовал кандидатуру нового министра обороны: СМИ назвали имя

18:32

Скончался "отец" "Улиц разбитых фонарей" Видео

18:28

Запорожская область усиливает карантин: какие документы необходимы Видео

17:54

Под Москвой разбился самолет: все находившиеся на борту погибли

Реклама
17:39

В Украину пришла зима: Карпаты окутал мороз и засыпало снегом

17:24

Назван виновник смерти украинки Хатчинс на съемках фильма с Болдуином - СМИ

17:00

Сравнимо с падением Эскобара: в Колумбии задержали самого разыскиваемого наркобарона в мире Видео

16:36

Сюрприз от Минсоцполитики: жители "красных" зон карантина получат повышенные субсидии Видео

16:05

Физические нагрузки или диеты: на чем сделать акцент во время похудения

15:34

Холод неописуемый: Украину накрывает арктический циклон, погода изменится до неузнаваемости Видео

15:31

Новая встреча Путина и Байдена: в Кремле объявили о переговорах с Вашингтоном Видео

14:44

В Одессе тяжелым больным с COVID-19 "продают" место в реанимации за сотни долларов – СМИ

14:42

"Помешать сближению Украины с НАТО – невозможно": у Путина приняли курс Киева на Запад Видео

14:30

"Вакцинацией мы это не одолеем": известный врач назвал сроки коллапса в Украине Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять