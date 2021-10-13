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"Батько наш Бандера, Україна мати!": украинские школьники устроили издевательский флешмоб в TikTok

13 октября 2021, 16:04
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Как пишут в СМИ, в Киеве школьники даже решили пением повстанческих песен "перевоспитать" учительницу, которая придерживается пророссийских взглядов.

Школьники
Школьники / скриншот из видео

В Украине ученики школь начали массово петь, снимать на камеры смартфонов и выкладывать в сервис Tik-Tok ролики с исполнением припева песни "Батько наш Бандера, Україна - мати".

Как стало известно из соцсетей, недавно ученики одной из киевских школ спели данную композицию прямо при входе в класс во время урока. Как пишут в СМИ, дети решили "перевоспитать" учительницу, которая придерживается пророссийских взглядов. И она якобы вообще перестала выходить на работу.

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К слову, такой флешмоб продолжается в TikTok уже более месяца и содержит множество шуток-мемов по поводу нынешних взаимоотношений Украины и России.

Напомним, ранее опрос исследовательского агентства Fama показал, что гетман украинского казачества Богдан Хмельницкий, поэт и художник Тарас Шевченко, советский диктатор Иосиф Сталин, лидер ОУН-УПА Степан Бандера и немецкий канцлер Ангела Меркель попали в топ-10 личностей, которых украинцы посчитали наиболее близкими к образу идеального политика

Полный текст песни "Батько наш - Бандера" (на языке оригинала):

Батько наш - Бандера, Україна - мати,

Ми за Україну будем воювати! | (2)

Ой, у лісі, лісі, під дубом зеленим,

Там лежить повстанець тяженько ранений. | (2)

Ой, лежить він, лежить, терпить тяжкі муки,

Без лівої ноги, без правої руки. | (2)

Як прийшла до нього рідна мати його,

Плаче і ридає, жалує його. | (2)

Ой, сину ж мій, сину, вже навоювався,

Без правої ручки, без ніжки зостався. | (2)

Мами ж наші, мами, не плачте за нами,

Не плачте за нами гіркими сльозами. | (2)

Батько наш - Бандера, Україна - мати,

Ми за Україну будем воювати! | (2)

А ми з москалями та й не в згоді жили,

На самого Петра у бій ми вступили. | (2)

Москалі тікали, аж лапті губили,

А наші за ними постріли били. | (2)

Батько наш - Бандера, Україна - мати,

Ми за Україну будем воювати! | (2)

Ой, як мати сина свого поховала

На його могилі слова написала. | (2)

На його могилі слова написала:

Слава Україні! Всім героям слава! | (2)

viber
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