"Батько наш Бандера, Україна мати!": украинские школьники устроили издевательский флешмоб в TikTok

Как пишут в СМИ, в Киеве школьники даже решили пением повстанческих песен "перевоспитать" учительницу, которая придерживается пророссийских взглядов.
В Украине ученики школь начали массово петь, снимать на камеры смартфонов и выкладывать в сервис Tik-Tok ролики с исполнением припева песни "Батько наш Бандера, Україна - мати".
Как стало известно из соцсетей, недавно ученики одной из киевских школ спели данную композицию прямо при входе в класс во время урока. Как пишут в СМИ, дети решили "перевоспитать" учительницу, которая придерживается пророссийских взглядов. И она якобы вообще перестала выходить на работу.
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К слову, такой флешмоб продолжается в TikTok уже более месяца и содержит множество шуток-мемов по поводу нынешних взаимоотношений Украины и России.
Напомним, ранее опрос исследовательского агентства Fama показал, что гетман украинского казачества Богдан Хмельницкий, поэт и художник Тарас Шевченко, советский диктатор Иосиф Сталин, лидер ОУН-УПА Степан Бандера и немецкий канцлер Ангела Меркель попали в топ-10 личностей, которых украинцы посчитали наиболее близкими к образу идеального политика
Полный текст песни "Батько наш - Бандера" (на языке оригинала):
Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати! | (2)
Ой, у лісі, лісі, під дубом зеленим,
Там лежить повстанець тяженько ранений. | (2)
Ой, лежить він, лежить, терпить тяжкі муки,
Без лівої ноги, без правої руки. | (2)
Як прийшла до нього рідна мати його,
Плаче і ридає, жалує його. | (2)
Ой, сину ж мій, сину, вже навоювався,
Без правої ручки, без ніжки зостався. | (2)
Мами ж наші, мами, не плачте за нами,
Не плачте за нами гіркими сльозами. | (2)
Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати! | (2)
А ми з москалями та й не в згоді жили,
На самого Петра у бій ми вступили. | (2)
Москалі тікали, аж лапті губили,
А наші за ними постріли били. | (2)
Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати! | (2)
Ой, як мати сина свого поховала
На його могилі слова написала. | (2)
На його могилі слова написала:
Слава Україні! Всім героям слава! | (2)