Байден готовит важную новость для Зеленского из-за России

Зеленский, Байден / Офис президента, Reuters

Президент США Джо Байден в четверг, 25 августа, позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщает официальный представитель Белого дома Джон Кирби, звонок будет в частности, из-за новой информации Белого дома о "референдумах" на оккупированных территориях Украины, передает CNN.

По его словам, Белый дом располагает информацией о том, что Россия может провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в течение ближайших нескольких дней.

"Соединенные Штаты и международное сообщество очень четко заявили, что любые попытки контролировать суверенную территорию Украины не будут считаться законными", - подчеркнул Кирби.

США ожидают, что Россия будет манипулировать результатами "референдумов" и ложно утверждать о якобы согласии украинцев присоединиться к РФ.

"Будет крайне важно выявлять и противодействовать этой дезинформации в режиме реального времени", - добавил Кирби.

При этом, по его информации, россияне сейчас обеспокоены возможной низкой явкой на псевдореферендумах.

Позиция Украины

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украина ни в коем случае не согласится провести переговоры с российской делегацией, если оккупанты проведут "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины.

Он твердо отметил, что Украина не планирует и не будет планировать отдавать свои территории врагу. Аннексия регионов закроет двери перед РФ для переговоров с Украиной.

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