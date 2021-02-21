"Бес" рассказал о десятках убитых боевиков под Горловкой, в Сети назвали причину

В "ДНР" большие потери в живой силе / Reuters

Бывший главарь горловских боевиков "ДНР" Игорь Безлер (кличка "Бес") рассказал о больших потерях террористов под Горловкой Донецкой области.

Комментируя в соцсети официальную информацию об одном погибшем члене НВФ в боях под Горловкой, Безлер заявил, что по его словам, на данную минуту на "позициях 3-го бата 20 убитых". Информацию о раненых он уточняет.

"Армию создали, говорите, клоуны донецкие! На КНП у взводного 12 журналов, которые комвзвода должен вести. Я так понимаю, создали бумажно-журнальные войска", — пишет экс-главарь.

В свою очередь блогер под ником "Hochu domoy v ua" в Twitter нашла в социальных сетях сторонников "русского мира" весьма достоверное объяснение больших потерь террористов под Горловкой.

Отмечается, что артиллерийским огнем полностью уничтожен взводный опорный пункт боевиков у Горловки.

Когда выжившие боевики оставляли ВОП, они подорвались на своих тропах. Причем, было два подрыва. Нельзя исключить работу неизвестных диверсантов.

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Кроме того, из-за интенсивного и длительного боя оккупанты не смогли помочь своим раненым, и они все погибли.

Ситуация в зоне ООС на Донбассе: