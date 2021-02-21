"Бес" рассказал о десятках убитых боевиков под Горловкой, в Сети назвали причину

Артогнем полностью уничтожен взводный опорный пункт боевиков у Горловки.
Бывший главарь горловских боевиков "ДНР" Игорь Безлер (кличка "Бес") рассказал о больших потерях террористов под Горловкой Донецкой области.
Комментируя в соцсети официальную информацию об одном погибшем члене НВФ в боях под Горловкой, Безлер заявил, что по его словам, на данную минуту на "позициях 3-го бата 20 убитых". Информацию о раненых он уточняет.
"Армию создали, говорите, клоуны донецкие! На КНП у взводного 12 журналов, которые комвзвода должен вести. Я так понимаю, создали бумажно-журнальные войска", — пишет экс-главарь.
В свою очередь блогер под ником "Hochu domoy v ua" в Twitter нашла в социальных сетях сторонников "русского мира" весьма достоверное объяснение больших потерь террористов под Горловкой.
Отмечается, что артиллерийским огнем полностью уничтожен взводный опорный пункт боевиков у Горловки.
Когда выжившие боевики оставляли ВОП, они подорвались на своих тропах. Причем, было два подрыва. Нельзя исключить работу неизвестных диверсантов.
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Кроме того, из-за интенсивного и длительного боя оккупанты не смогли помочь своим раненым, и они все погибли.
Ситуация в зоне ООС на Донбассе:
- За прошедшие сутки оккупанты на Донбассе семь раз нарушили режим тишины, сообщили в штабе ООС.
- По украинским позициям недалеко от населенного пункта Пивденное, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич", российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия.
- "Вблизи Новгородского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 120-го калибра. Под минометный обстрел попали не только позиции Объединенных сил, но и дома местных жителей. Так, в результате обстрела были повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения нет", - говорится в сообщении.
- Также, по данным штаба, противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку населенных пунктов Попасная и Катериновка.
- "На обстрелы противника украинские воины открывали ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
- Боевых потерь среди наших воинов нет", - добавили в пресс-центре.