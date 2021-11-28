Блэкаут на Новый год: украинцев предупредили о веерных отключениях электричества

В Украине не исключили веерные отключения / УНИАН

В Украине в канун новогодних праздников и резкого похолодания могут начаться веерные отключения, заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг и член Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

Среди причин он назвал низкие запасы угля на теплоэлектростанциях и газа в подземных хранилищах. А также – плохое состояние электросетей, которые могут просто не выдержать увеличенной нагрузки в период праздников, пишет Ubr.ua.

Ко всему украинцев ждет холодный январь, синоптики прогнозируют до -20 градусов мороза, который как раз припадет на начало месяца и праздники.

"Если -20 будет держаться хотя бы неделю, то у нас будут не только внеплановые, но и серьезные веерные отключения всех районов. К примеру, наша Трыпольская ТЭС, которая поставляет электроэнергию в том числе в Киев, будет не способна справиться с нагрузкой. Поэтому -20 – это веерные отключения по всей Украине", – добавил Попенко.

Веерные отключения: потребителей готовят к худшему?

Как пояснила Фактам директор компании, входящей в группу поставщиков энергоресурсов Ирина Береснева, есть два варианта развития событий, и оба они достаточно критичны.

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По ее мнению, в сложившейся ситуации меры необходимо было принимать раньше — год назад или хотя бы весной либо летом этого года.

"Первая мера, которая может быть предпринята во избежание дефицита, — это веерные отключения производственных мощностей для балансировки энергетической системы в часы пиковых нагрузок. И второй, но не менее болезненный метод, — это веерные отключения пикового времени потребления городов и сел…

Хочу акцентировать: эти меры самые радикальные, к которым, надеюсь, не придется прибегать в периоды острого дефицита электроэнергии", - говорит Береснева.

В чем причина резкого роста потребления электричества

Сложная ситуация с запасами угля ставит под вопрос успешное прохождение отопительного сезона – то есть, отсутствие периодических отключений домов, районов, улиц от поставок электроэнергии, пишет Фокус.

"Сейчас мы превысили уровень потребления электричества, чем в аналогичные даты при соответствующих температурах. Никто такого не ожидал, 21 тыс. Мегаватт! А все потому, что часть людей снова перешла на электроотопление", — говорит энергоэксперт, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Веерные отключения – не панацея: к чему готовиться

Впрочем, дефицит электроэнергии еще не означает реализацию худшего сценария – веерных отключений по всей стране. Эксперты говорят, что есть и другие методы решения проблемы.

"Первое – график ограничения мощности. Он есть у каждого поставщика. Сначала будут ограничивать малую промышленность, торговые центры. Потом, если этого будет недостаточно, будут ограничивать потребление населения. Если и этого не хватит, будет график аварийных отключений. То, что до последнего нельзя трогать, — это метро, канализация, взрывоопасные предприятия", — добавил Марунич.

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Ранее заместитель министра энергетики Максим Немчинов заявлял, что в Украине недостаточно запасов угля для того, чтобы пройти отопительный сезон. Однако у Киева есть миллионные контракты на поставку угля, а ведомство надеется на стабильную работу атомных электростанций.

12 ноября в Министерстве энергетики рассказали о том, что Киевские ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Харьковскую ТЭЦ-5 переводят на газ. Подобные меры должны помочь сэкономить приблизительно 150 тысяч тонн угля в месяц.

Согласно данным госкомпании Укрэнерго, в Украине из-за недостачи угля не работают 60% ТЭС. Нужную нагрузку вырабатывают только 3 блока из 23 государственных электростанций.

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