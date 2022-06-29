Более полутора десятков ракет: в Черном море РФ увеличила количество кораблей с крылатыми ракетами

В Черном море увеличилось количество кораблей с ракетами / Фото Reuters, Википедия

Российские оккупанты в Черном море увеличили количество кораблей с крылатыми ракетами. В море вывели еще один большой десантный корабль. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Всего РФ накопила в море более полутора десятков крылатых ракет, которые могут быть выпущены по территории Украины.

"В Черном море продолжается операция на острове Змеином. Вражеская корабельная группировка после шторма пополнилась 1 ВДК, продолжает угрожать применением более полутора десятков крылатых ракет", — говорится в сообщении.

В оперативном командовании призывают украинцев не игнорировать сигнали тривоги и не отдыхать на берегу моря. Побережье сейчас является зоной опасности, ведь волны могут принести туда вражеские мины.

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Напомним, поздно вечером 26 июня оккупанты нанесли по Одесской области ракетный удар с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М.

В результате попадания в жилой квартал мирного поселка произошло разрушение и возгорание нескольких жилых домов и хозяйственных построек на ориентировочной площади 500 м кв.

Как сообщал Главред, утром в воскресенье, 26 июня, РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Одна из ракет попала в многоэтажку в Шевченковском районе столицы. В результате попадания ракеты в жилой дом пострадали шесть человек.

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