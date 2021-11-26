Большинство украинцев признают Голодомор геноцидом нашего народа – опрос

Признание Голодомора как геноцида достигло рекордных 85% / depositphotos

Голодомор 1932–1933 годов, организованный тоталитарным режимом Сталина и забравший жизни миллионов украинцев, безоговорочно был геноцидом. С этим утверждением соглашается все больше наших граждан.

Таковы данные опроса Социологической группы "Рейтинг". Отмечается, что 85% опрошенных украинцев признают Голодомор геноцидом нашего народа. В то же время 13 процентов – отрицают это. Последних больше на Востоке и Юге, среди избирателей "ОПЗЖ", партии Мураева "Наши", партии Шария.

Кроме того, социологи выяснили, что 68% опрошенных украинцев знают о том, что в последнюю субботу ноября отмечается День памяти жертв голодоморов в Украине. Еще 24% отметили, что что-то слышали об этом, при этом 8% – вообще не знают.

В Голодоморе виноват лично Сталин

Чаще всего опрошенные считают виновным в организации Голодомора:

лично Сталина – 44%;

в целом центральное руководство СССР – 41%;

карательные органы СССР (НКВД, ГПУ) – 17%;

высшее руководство Советской Украины – 12%;

Данные "Рейтинга"

День памяти жертв Голодомора – мероприятия

Традиционно в этот день в 12:00 устраивают общенациональную минуту молчания, чтобы почтить память миллионов умерших. В церквях проводятся богослужения, а в музеях выставки и мероприятия, которые освещают эту печальную страницу украинской истории.

Ежегодно в День памяти жертв Голодомора проводится акция "Зажги свечу памяти". Сотни свечей памяти одновременно зажигают у мемориала жертв голодомора в Киеве и других городах по всей стране.