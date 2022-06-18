"Будет ли с кем говорить": Медведев о возобновлении переговоров Украины с РФ

Медведев сомневается в том, что переговоры могут состояться / УНИАН

Переговоры между Украиной и Россией могут не состоятся, так как пока неизвестно, будет ли "о чем и с кем говорить". Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова Давида Арахамии о возможном возобновлении переговоров.

"Главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с Россией с конца августа. Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чём и с кем говорить", — написал Дмитрий Медведев.

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Напомним, глава фракции Слуга народа и глава переговорной группы с РФ по войне Давид Арахамия заявил, что Украина может возобновить переговоры с Россией относительно войны после ряда контратак ВСУ, когда украинские военные будут иметь более сильные позиции на фронте.

Позже стало известно о том, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в будущем может стать посредником в мирном урегулировании войны между Россией и Украиной. При этом прямо сейчас эта тема не обсуждается.

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