"Быковал" и материл копов: всплыло новое скандальное видео с наездами Гогилашвили

Александр Гогилашвили угодил в новый скандал / Скриншот

В Сети опубликовали новое видео, на котором запечатлено, как заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили оскорбляет патрульных полицейских.

Кадры, которые были сделаны 24 ноября в Киеве, передал Украинской правде журналист Михаил Ткач.

Когда авто с чиновником остановили патрульные полицейские, чтобы проверить документы, это разозлило Гогилашвили и он начал оскорблять правоохранителей.

Скандальный представитель МВД грубо общался с патрульными, оскорблял их и спрашивал, почему они "не узнали начальство".

"Ты что, тупой? Ты что, оху*вший, что ли?! Что с тобой, тебя что, припудрило?", - выкрикивал Гогилашвили в адрес патрульных полицейских.

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Скандал с Гогилашвили

Ранее Александр Гогилашвили устроил скандал с полицейскими на блокпосте в Краматорске. Глава МВД уже инициировал проверку инцидента.

Предварительно известно, что все произошло на въезде в Донецкую область. Авто Гогилашвили остановили и попросили показать документы, но заместитель министра МВД устроил перепалку с полицейскими.

Позже президент Владимир Зеленский заявил о необходимости увольнения Гогилашвили с занимаемой должности.

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