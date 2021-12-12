"Быковал" и материл копов: всплыло новое скандальное видео с наездами Гогилашвили

Замгдавы МВД Александр Гогилашвили угодил в новый скандал.
В Сети опубликовали новое видео, на котором запечатлено, как заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили оскорбляет патрульных полицейских.
Кадры, которые были сделаны 24 ноября в Киеве, передал Украинской правде журналист Михаил Ткач.
Когда авто с чиновником остановили патрульные полицейские, чтобы проверить документы, это разозлило Гогилашвили и он начал оскорблять правоохранителей.
Скандальный представитель МВД грубо общался с патрульными, оскорблял их и спрашивал, почему они "не узнали начальство".
"Ты что, тупой? Ты что, оху*вший, что ли?! Что с тобой, тебя что, припудрило?", - выкрикивал Гогилашвили в адрес патрульных полицейских.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику:
Скандал с Гогилашвили
Ранее Александр Гогилашвили устроил скандал с полицейскими на блокпосте в Краматорске. Глава МВД уже инициировал проверку инцидента.
Предварительно известно, что все произошло на въезде в Донецкую область. Авто Гогилашвили остановили и попросили показать документы, но заместитель министра МВД устроил перепалку с полицейскими.
Позже президент Владимир Зеленский заявил о необходимости увольнения Гогилашвили с занимаемой должности.
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