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Был под действием марихуаны: в Запорожье мужчина сбил на "зебре" двоих девочек

10 февраля 2022, 07:10
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30-летний водитель за рулем ИЖ2717-90 не затормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбил 15-летних девушек. Они получили тяжелые политравмы.

ДТП в Запорожье произошло 9 февраля / Коллаж zp.npu.gov.ua

В Запорожье водитель на нерегулируемом пешеходном переходе сбил двух 15-летних девушек. Они получили тяжелые политравмы и находятся в больнице. По предварительным данным, водитель находился за рулем после употребления марихуаны.

Авария произошла в среду, 9 февраля, на проспекте Инженера Преображенского, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Запорожье.

За рулем автомобиля ИЖ2717-90 находился 30-летний водитель. Навстречу ему двигался автомобиль ВАЗ 2101, а возле остановки дорогу начали переходить две девушки.

Увидев подростков, водитель ВАЗа затормозил и отвернул руль в сторону, а водитель ИЖ2717-90 продолжил движение и сбил пешеходов.

В Запорожском областном наркологическом диспансере специалисты не обнаружили у водителя признаков алкогольного опьянения, однако был установлен факт употребления марихуаны.

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Водитель задержан. Следователи начали досудебное расследование.

Как сообщал Главред, в Черновицкой области объявили о подозрении и отправили в СИЗО сотрудника Государственной таможенной службы Вадима Недугу - фигуранта пьяного ДТП, которое забрало жизнь 21-летней Дианы Чинчик. Авария произошла еще в августе 2021 года, но правоохранители "заметили" Недугу, который скрывался от ответсвенности, только через четыре месяца.

Кроме того, в Черновцах полицейские поймали за рулем пьяного начальника Управления стратегических расследований в Одесской области Вячеслава Ефтения. Мужчина пытался полюбовно решить этот вопрос с патрульными, однако у него это не получилось.

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