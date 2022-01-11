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Пьяного таможенника, который убил 21-летнюю девушку и сбежал с места ДТП, закрыли в СИЗО

11 января 2022, 10:26
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Данное смертельное ДТП - не первое у Вадима Недуги. В 2016-м из-за пьяного вождения таможенника погиб его друг. Тогда он получил условный срок на полтора года.

Пьяное ДТП произошло еще в августе, но задержали Вадима Недугу через четыре месяца / коллаж

В Черновицкой области объявили о подозрении и отправили в СИЗО сотрудника Государственной таможенной службы Вадима Недугу - фигуранта пьяного ДТП, которое забрало жизнь 21-летней Дианы Чинчик. Авария произошла еще в августе 2021 года, но правоохранители "заметили" Недугу, который скрывался от ответсвенности, только через четыре месяца.

Задержание таможенника и вручение ему подозрения по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или управления транспортным средством в состоянии опьянения, если оно повлекло за собой смерть человека) подтвердили в Черновицкой областной прокуратуре, пишет Obozrevаtel. Издание отмечает, что Недугу задержали после огласки в СМИ.

Шевченковский районный суд Черновцов 30 декабря избрал меру пресечения подозреваемому. До 27 февраля Недуга будет находиться в следственном изоляторе без права внесения залога. Если суд признает его виновным, мужчине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Интересно, что в конце декабря в буковинской таможне журналистам говорили, что Недуга находится на больничном. Теперь же в отделе кадров утверждают, что он давно уволен заочно - 25 августа 2021 года.

Основанием для такого решения стал невыход на работу и совершение госслужащим дисциплинарного проступка, который влечет за собой увольнение.

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В отделе кадров также сообщили, что после ДТП никаких обращений от правоохранительных органов – для отстранении от работы устроившего смертельное ДТП – не поступало.

Что известно о смертельном ДТП

Авария произошла утром 16 августа 2021 года на трассе Житомир – Черновцы в районе села Припрутье. Диана Чинчик ехала в Audi вместе со своим женихом Александром. Внезапно Opel Insignia, за рулем которого находился сотрудник буковинской таможни – 28-летний Вадим Недуга – вылетел на встречку и врезался в Audi.

Таможенник летел со скоростью 140 километров в час, хотя из-за проведения дорожных работ на этом участке дороги и в границах населенного пункта действовало ограничение до 40 км/ч.

Вадим Недуга сбежал с места аварии / Фото cv.npu.gov.ua

Водитель Audi получил сотрясение мозга и многочисленные ушибы, а его невеста – тяжелые травмы. Девушку вырезали из искореженного авто спасатели. Травмы были настолько тяжелы, что Диана скончалась на руках у медиков. Смерть наступила в результате травматического шока, развившегося вследствие осложнения политравмы, многочисленных переломов с повреждением внутренних органов.

По словам очевидцев трагедии, от виновника ДТП разило алкоголем. Он сбежал с места аварии, даже не попытавшись помочь пострадавшим.

В декабре 2021 года Недугу заметили в одном из развлекательных заведений. Когда местные жители позвонили в полицию, правоохранители задержали таможенника, но затем отпустили, потому что он так и не был объявлен в розыск.

К слову, данное смертельное ДТП - не первое у Вадима Недуги. В апреле 2016 года из-за пьяного вождения таможенника погиб его друг – волейболист и тренер Михаил Сенюшко. Тогда Недуга получил условный срок на полтора года.

Как сообщал Главред, недалеко от Каменца-Подольского в Хмельницкой области произошло смертельное ДТП. Водитель грузовика не справился с управлением и вылетел в кювет. В этот момент обочине с собакой прогуливался 50-летний мужчина.

Он успел отскочить и не попасть под колеса неуправляемой фуры. Но из прицепа прямо на него высыпались тонны навоза, похоронив заживо.

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