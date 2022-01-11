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Мужчина был заживо похоронен под тоннами навоза: под Каменец-Подольским произошло смертельное ДТП

11 января 2022, 07:24
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На этой извилистой дороге уже не в первый раз случаются аварии. Но люди до сих пор не гибли. Утром в день смертельного ДТП бушевала непогода.

В ДТП погиб пешеход с собакой / скриншот

Недалеко от Каменца-Подольского в Хмельницкой области произошло смертельное ДТП. Водитель грузовика не справился с управлением и вылетел в кювет. В этот момент обочине с собакой прогуливался 50-летний мужчина.

Он успел отскочить и не попасть под колеса неуправляемой фуры. Но из прицепа прямо на него высыпались тонны навоза, похоронив заживо, передает ТСН.

Откапывать мужчину пришлось спасателям. Медики констатировали смерть.

"У него было синее лицо, руки синие. Медики констатировали, что человек погиб", — рассказали спасатели.

По словам женщины, рядом с домом которой произошла авария, утром в день ДТП бушевала непогода. Она рассказала, что на месте аварии увидела опрокинутую машину, а рядом суетился водитель. Он говорил, что ехал осторожно.

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50-летнего погибшего уже похоронили. Мужчина жил один, раньше воевал на Востоке.

Правоохранители выясняют, был ли водитель трезв и почему не справился с управлением — из-за непогоды, невнимательности или поломки. 69-летнему мужчине готовятся объявить подозрение. Ему грозит до 8 лет за решеткой.

К слову, по словам местных жителей, на этой извилистой дороге уже не в первый раз случаются аварии. Но люди до сих пор не гибли.

Как сообщал Главред, В Польше в автомобильной катастрофе насмерть разбился 29-летний украинец. Авария произошла на дороге в Страмнице на северо-западе страны. По предварительной информации, мужчина внезапно выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль.

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