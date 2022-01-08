На Рождество в страшном ДТП на Прикарпатье погиб 5-месячный малыш

30-летний водитель Toyota Rav 4 во время поворота столкнулся с автомобилем Peugeot Expert.
Жуткое смертельное ДТП произошло вечером на Рождество, 7 января, в Ивано-Франковской области. В результате автомобильной аварии погиб 5-месячный малыш.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, 7 января в 18:55 спасателям поступило сообщение о ДТП на автодороге Н-10. На месте происшествия выяснилось, что произошло столкновение двух легковых автомобилей.
По информации местного издания Галка со ссылкой на правоохранителей, ДТП произошло в районе поворота на село Пядыки в Коломыйском районе. 30-летний водитель Toyota Rav 4 во время поворота столкнулся с автомобилем Peugeot Expert.
После столкновения автомобиль Toyota отбросило в кювет.
В результате аварии погиб пятимесячный младенец из автомобиля Toyota, а также пострадали водитель и двое пассажиров – женщина и пожилой мужчина. Пострадавшие – жители Снятинщины, они доставлены в больницу.
57-летний водитель Peugeot Expert не травмировался, в автомобиле он находился сам.
Отмечается, что обоих водителей проверили на состояние опьянения – они были трезвые. Следователи начали уголовное производство.
Напомним, ранее в Харьковской области легковой автомобиль Toyota выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. В результате аварии погиб 6-месячный младенец.
Читайте также:
- Оставили на 2-летнего брата: на Буковине погиб 10-месячный младенец
- Коты спасли младенца, которого родители оставили умирать в канаве
- Задохнулась еще в утробе: в Киеве - скандал из-за смерти младенца, родители обвиняют медиков
- В ночь перед Рождеством в Харькове нашли мертвого младенца в пакете