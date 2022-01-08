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На Рождество в страшном ДТП на Прикарпатье погиб 5-месячный малыш

8 января 2022, 10:56

30-летний водитель Toyota Rav 4 во время поворота столкнулся с автомобилем Peugeot Expert.

В страшном ДТП на Прикарпатье погиб 5-месячный малыш / коллаж ГСЧС, УНИАН

Жуткое смертельное ДТП произошло вечером на Рождество, 7 января, в Ивано-Франковской области. В результате автомобильной аварии погиб 5-месячный малыш.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, 7 января в 18:55 спасателям поступило сообщение о ДТП на автодороге Н-10. На месте происшествия выяснилось, что произошло столкновение двух легковых автомобилей.

По информации местного издания Галка со ссылкой на правоохранителей, ДТП произошло в районе поворота на село Пядыки в Коломыйском районе. 30-летний водитель Toyota Rav 4 во время поворота столкнулся с автомобилем Peugeot Expert.

После столкновения автомобиль Toyota отбросило в кювет.

В результате аварии погиб пятимесячный младенец из автомобиля Toyota, а также пострадали водитель и двое пассажиров – женщина и пожилой мужчина. Пострадавшие – жители Снятинщины, они доставлены в больницу.

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57-летний водитель Peugeot Expert не травмировался, в автомобиле он находился сам.

Отмечается, что обоих водителей проверили на состояние опьянения – они были трезвые. Следователи начали уголовное производство.

Напомним, ранее в Харьковской области легковой автомобиль Toyota выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. В результате аварии погиб 6-месячный младенец.

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