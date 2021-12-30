В Кривом Роге из-за употребления алкоголя умер 5-месячный младенец

У ребенка диагностировали алкогольную интоксикацию.
В городе Кривой Рог 5-месячный младенец умер от алкогольной интоксикации.
Родителей обвинили в недосмотре за ребенком. Об этом сообщает "Днепровская Панорама" со ссылкой на прессслужбу Криворожской южной окружной прокуратуры.
"Прокуратура направила в суд обвинительный акт по ст. 166 УК Украины (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) в отношении родителей пятимесячного малыша, который погиб", – отмечают в издании.
Судебно-медицинский эксперт по результатам экспертизы сделал вывод, что ребенок умер из-за острой алкогольной интоксикации.
Отмечается, что родители признали свою вину в совершенном преступлении. Они заключили с прокурором соглашение о признании своей вины.
Ранее сообщалось, что в Одессе по улице Сортировочной в заброшенном здании дети обнаружили жуткую находку. Двое подростков нашли труп новорожденной девочки. Окончательную причину смерти ребенка установит экспертиза.
Также в частном роддоме в Киеве произошла трагедия – погибла новорожденная девочка. Судмедэкспертиза установила, что врач невовремя назначил кесарево сечение, и ребенок задохнулся. Женщина говорит, что ее живот разрывался от боли, но медики отвечали, что все "хорошо".
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