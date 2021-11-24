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Мертвого младенца нашли Запорожье: мать ребенка сообщила о трагедии и скрылась

24 ноября 2021, 09:31
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Полиция сейчас разыскивает 26-летнюю женщину.

младенец, малыш, ребенок
В Запорожье умер 5-месячный младенец / ua.depositphotos.com

В Запорожье на ул. Лизы Чайкиной во вторник, 23 ноября, нашли мертвым 5-месячного ребенка. Правоохранители разыскивают мать мальчика.

Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Запорожской области Елена Лебединская, сообщает "Суспільне".

К правоохранителям с информацией о смерти ребенка обратилась бабушка 5-месячного мальчика.

"В дежурную часть отделения полиции №1 Запорожского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что в квартире обнаружен труп новорожденного. Причина смерти устанавливается", — сообщила Елена Лебединская.

Именно мать нашла мертвого ребенка, позвонила бабушке и убежала после этого. По предварительным данным, на теле ребенка признаков насилия не было. В полиции устанавливают обстоятельства трагедии и разыскивают 26-летнюю мать мальчика.

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Ранее сообщалось, что в Тернопольской области копы отыскали женщину, которая в поселке Толстое Чертковского района посреди улицы бросила младенца. Как говорят в полиции, задержанная ‒ 31-летняя местная жительница, которая вместе с мужем воспитывает четырех детей. Свой поступок женщина объяснила послеродовой депрессией.

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Автор: Сергей Кущ
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новости Запорожья полиция ребенок
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