Мама оставила младенца одного в ванной: в Харькове работники "скорой" вытащили ребенка с того света

Медикам удалось реанимировать ребенка / соцсети

В Харькове врачам "скорой" удалось спасти ребенка, который находился в состоянии клинической смерти — мальчик захлебнулся в ванной.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харькова, женщина нашла своего несовершеннолетнего сына в ванной – он лежал лицом в воде. Когда медики прибыли на место, ребенок находился в состоянии клинической смерти.

"Благодаря высокопрофессиональным и слаженным действиям работников сердечно-легочная деятельность у ребенка была возобновлена. Мальчик вместе с мамой госпитализирован в лечебное учреждение. Спасибо бригаде медицинской помощи за оперативность и профессионализм. Еще раз напоминаем родителям не оставлять детей без присмотра", — рассказали в Центре экстренной медицинской помощи.

Ранее мы сообщали, что в Полтавской области жительница Гадяча утопила собственную новорожденную дочь в ведре с помоями. Женщина родила здоровую девочку без медицинской помощи, но младенец прожил всего полчаса. Гадяцкий районный суд Полтавской области назначил два года лишения свободы женщине за умышленное убийство новорожденной дочери.

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