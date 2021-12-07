Мама оставила младенца одного в ванной: в Харькове работники "скорой" вытащили ребенка с того света

Когда медики прибыли на место, ребенок находился в состоянии клинической смерти.
В Харькове врачам "скорой" удалось спасти ребенка, который находился в состоянии клинической смерти — мальчик захлебнулся в ванной.
Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харькова, женщина нашла своего несовершеннолетнего сына в ванной – он лежал лицом в воде. Когда медики прибыли на место, ребенок находился в состоянии клинической смерти.
"Благодаря высокопрофессиональным и слаженным действиям работников сердечно-легочная деятельность у ребенка была возобновлена. Мальчик вместе с мамой госпитализирован в лечебное учреждение. Спасибо бригаде медицинской помощи за оперативность и профессионализм. Еще раз напоминаем родителям не оставлять детей без присмотра", — рассказали в Центре экстренной медицинской помощи.
Ранее мы сообщали, что в Полтавской области жительница Гадяча утопила собственную новорожденную дочь в ведре с помоями. Женщина родила здоровую девочку без медицинской помощи, но младенец прожил всего полчаса. Гадяцкий районный суд Полтавской области назначил два года лишения свободы женщине за умышленное убийство новорожденной дочери.
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