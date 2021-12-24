На Черниговщине отец убил годовалую дочь и хотел забрать жизнь сына, переломав ему конечности

Мужчина ударил девочку об крыльцо / "Би порт"

В Черниговской области мужчину приговорили к пожизненному заключению. Следствие подтвердило, что он убил малолетнюю дочь и покушался на 2-летнего сына.

Как сообщила пресс-служба Черниговской областной прокуратуры, трагедия случилась в октябре 2015 года. Мужчина будучи пьяным убил свою 11-месячную дочь и пытался убить 2-летнего сына.

Местные СМИ пишут, что он ударил младенца головой о крыльцо своего дома. От тяжелых травм малышка скончалась.

После этого душегуб избивал его руками и ногами своего 2-летнего сына. В итоге он переломал ему конечности.

"В бессознательном состоянии бросил ребенка замерзать на улице. К счастью, тяжелораненого нашла мать и его спасли медики. В суде обвиняемый отрицал свою вину, подавал апелляционные жалобы", - отметили в прокуратуре.

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Вину обвиняемого доказывали в течение 6 лет.

Напомним, на Тернопольщине мальчики заподозрили соседа в убийстве кота и решили ему отомстить. Дети забросали дом мужчины камнями, что подтвердилось на камерах видеонаблюдения. Отца одного из мальчиков вызвали в суд.

Также ранее в Индии собака спасла новорожденного младенца. Его бросили возле дороги с неудаленной пуповиной. Собака привела своих щенят, которые согрели девочку и тем самым спасли ей жизнь.

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