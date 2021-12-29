В Харьковской области в тройном ДТП погиб 6-месячный ребенок

На Харьковщине в тройном ДТП погиб 6-месячный ребенок / Полиция Харьковщины

В Харьковской области легковой автомобиль Toyota выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

В результате аварии погиб 6-месячный младенец, сообщает полиция Харьковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло неподалеку от поселка Ивановка Чугуевского района около 12:00.

По предварительным данным, легковое авто двигалось в направлении Харькова. За рулем была 42-летняя женщина.

"Водитель не справилась с управлением, ее автомобиль выбросило на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с транспортным средством "Газель", – отмечают в полиции.

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Младенец погиб на месте, а женщину забрали в харьковскую больницу с травмами.

Повреждения в результате аварии получил также грузовик "MAN".

Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что в Днепре на перекрестке трамвай сошел с рельсов и сбил женщину, которая стояла неподалеку от дороги. Ее зажало между трамваем и светофором. Женщина погибла на месте.

Напомним, на Буковине мужчина сбил 19-летнюю беременную и бросил ее умирать. Мужчина даже не остановился, чтобы помочь потерпевшей, а скрылся с места аварии.

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