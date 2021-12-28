На Буковине мужчина сбил 19-летнюю беременную и бросил ее умирать

ДТП с беременной девушкой / ГСЧС

В Черновицкой области в селе Верхние Петровцы неизвестный водитель сбил 19-летнюю девушку и бросил ее умирать.

Как сообщили в Нацполиции Черновицкой области, потерпевшую госпитализировали.

По данным правоохранителей, ДТП произошло в понедельник, 27 декабря в 18:00.

"Девушка шла по обочине дороги, где ее сбил неизвестный автомобилист. Он даже не остановился, чтобы помочь потерпевшей, а скрылся с места аварии. Девушку с травмами госпитализировали", - говорится в сообщении.

В полиции открыли производство по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Правоохранители разыскивают горе-водителя.

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Ранее сообщалось, что в Запорожской области в Васильковском районе перевернулся микроавтобус, которым добирались на соревнования дети-спортсмены. В салоне на момент ДТП находились 20 детей 9-10 лет и пятеро взрослых. В результате аварии пострадал тренер – у него была травма головы.

Напомним, недалеко от Одессы в поселке Великодолинском произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. 15 декабря в пять часов утра водитель сбил женщину на пешеходном переходе и еще 20 метров провез ее тело на капоте.

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