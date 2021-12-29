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В Днепре трамвай сошел с рельсов и насмерть сбил женщину-пешехода

29 декабря 2021, 09:45
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Погибшую зажало между вагоном трамвая и светофором.

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В Днепре трамвай насмерть сбил женщину / "Днепр оперативный"

В Днепре на перекрестке трамвай сошел с рельсов и сбил женщину, которая стояла неподалеку от дороги. Ее зажало между трамваем и светофором.

Женщина от полученных травм погибла на месте, пишет "Днепр оперативный".

Трагедия произошла вечером во вторник, 28 декабря.

Собравшиеся на месте происшествия люди вызвали скорую и полицию. Однако медики, которые приехали на вызов, лишь констатировали смерть женщины.

Отмечается, что трамвай сошел с рельсов, совершая поворот. Как пишет издание "Відкритий" это произошло на пересечении улицы Пастера и проспекта Яворницкого.

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Стоит отметить, что в этот день в Днепре выпало большое количество снега. Ситуация на дорогах к вечеру ухудшились, потому что пошел дождь, который вызвал гололед. Об ухудшении дорожной обстановки сообщала, в частности, патрульная полиция Днепропетровской области.

Напомним, на Буковине мужчина сбил 19-летнюю беременную и бросил ее умирать. Мужчина даже не остановился, чтобы помочь потерпевшей, а скрылся с места аварии.

Ранее сообщалось, что в Одесской области маршрутка с пассажирами вылетела на встречную полосу и врезалась в BMW. На скользкой дороге водитель рейсового микроавтобуса Mercedes, в котором находились 11 пассажиров, не справился с управлением. В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе и несовершеннолетний.

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