На Одесчине маршрутка с пассажирами вылетела на встречку и врезалась в BMW: много пострадавших

На скользкой дороге водитель рейсового микроавтобуса Mercedes, в котором находились 11 пассажиров, не справился с управлением.
Вечером в воскресенье, 26 декабря, в Одесской области произошло ДТП - столкнулись рейсовый микроавтобус Mercedes и легковой автомобиль BMW. В момент аварии в салоне микроавтобуса находились одиннадцать пассажиров. В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе несовершеннолетний.
ДТП произошло на 234 км трассы Одесса-Николаев. Как сообщили в полиции Одесской области, водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где и столкнулся с BMW.
Четыре человека, в том числе ребенок, получили травмы. Их госпитализировали в медучреждения. В больнице оказались и водители обоих транспортных средств. Все пациенты в состоянии средней тяжести с черепно-мозговыми травмами и переломами.
Известно, что ДТП произошло на скользкой дороге, потому что на путях вокруг Одессы сильный гололед.
Как сообщал Главред, 9 октября на Броварском проспекте возле станции метро Лесная произошла серьезная авария с участием маршрутки и легкового автомобиля. На момент ДТП в маршрутке были пассажиры. Как утверждают очевидцы, звук от удара было слышно аж возле станции метро Черниговская.
В поселке Вита-Почтовая (Киевская область) 18 октября маршрутка на скорости выехала на встречку и едва не протаранила несколько автомобилей.
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