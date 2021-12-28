На Одесчине маршрутка с пассажирами вылетела на встречку и врезалась в BMW: много пострадавших

На трассе Одесса-Николаев произошло серьезное ДТП / Фото od.npu.gov.ua

Вечером в воскресенье, 26 декабря, в Одесской области произошло ДТП - столкнулись рейсовый микроавтобус Mercedes и легковой автомобиль BMW. В момент аварии в салоне микроавтобуса находились одиннадцать пассажиров. В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе несовершеннолетний.

ДТП произошло на 234 км трассы Одесса-Николаев. Как сообщили в полиции Одесской области, водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где и столкнулся с BMW.

Фото od.npu.gov.ua

Четыре человека, в том числе ребенок, получили травмы. Их госпитализировали в медучреждения. В больнице оказались и водители обоих транспортных средств. Все пациенты в состоянии средней тяжести с черепно-мозговыми травмами и переломами.

Известно, что ДТП произошло на скользкой дороге, потому что на путях вокруг Одессы сильный гололед.

Как сообщал Главред, 9 октября на Броварском проспекте возле станции метро Лесная произошла серьезная авария с участием маршрутки и легкового автомобиля. На момент ДТП в маршрутке были пассажиры. Как утверждают очевидцы, звук от удара было слышно аж возле станции метро Черниговская.

В поселке Вита-Почтовая (Киевская область) 18 октября маршрутка на скорости выехала на встречку и едва не протаранила несколько автомобилей.

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