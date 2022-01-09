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"Внезапно выехал на встречную полосу": в Польше 29-летний украинец насмерть разбился в жутком ДТП

9 января 2022, 08:52

Мужчина внезапно повернул на встречную полосу и врезался в Ford.

В Польше 29-летний украинец насмерть разбился в жутком ДТП / коллаж tvn24.pl

В Польше в автомобильной катастрофе насмерть разбился 29-летний украинец. Авария произошла на дороге в Страмнице на северо-западе страны. По предварительной информации, мужчина внезапно выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль.

Как пишет портал tvn24, в местной полиции сообщают, что украинец двигался на автомобиле Daewoo Matiz около 08:30 по местному времени по дороге №163. Вдруг он повернул на встречную полосу, где врезался в Ford, который ехал ему на встречу.

От удара 29-летний водитель Daewoo Matiz сильно травмировался. По словам медработницы Западнопоморской службы скорой помощи, врачи пытались спасти мужчину. После многочисленных действий "скорой", жизненные функции пострадавшего восстановились, и его госпитализировали. Однако вскоре после этого мужчина умер.

Отмечается, что 60-летный водитель Ford госпитализирован с болью в груди – по словам медиков, его жизни ничего не угрожает. В полиции говорят, что на момент аварии он был трезв.

Полиция под надзором прокуратуры выясняет точные причины смертельного ДТП.

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Напомним, ранее в Польше украинец за рулем грузовика Volkswagen врезался в трамвай, после чего его авто протаранило столб. 41-летний заробитчанин погиб. В результате ДТП также есть пострадавшие.

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