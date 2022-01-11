Пытался "договориться" с патрульными: на пьяном вождении поймали полковника одесской полиции

Пьяного полковника одесской полиции остановили в Черновцах / Скрин из видео

В Черновцах полицейские поймали за рулем пьяного начальника Управления стратегических расследований в Одесской области Вячеслава Ефтения.

Мужчина пытался полюбовно решить этот вопрос с патрульными, однако у него это не получилось. Инцидент произошел около 1:30 ночи 8 января, а теперь полицейские поделились с журналистами видео, как они остановили нарушителя, пишет "Думская".

Водитель отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Ему выписали админпротокол из-за превышения скорости и вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

Как видно на видео, из остановленного полицейскими авто вышел нетрезвый Ефтений. Он пытался убедить полицейских отпустить его, апеллируя к своей должности и званию. Полицейские не реагировали на его просьбы.

Отмечается, что Ефтений сейчас якобы находится в отпуске по уходу за ребенком.

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Журналисты также обратили внимание, что Mercedes G 63 AMG 2020 года выпуска, на котором передвигался полковник, нет в его декларации.

Уже не первый скандал полковника

Полковник полиции Вячеслав Ефтений уже не первый раз попадает в скандал. Раньше, когда он работал в правоохранительных органах области, его обвиняли в давлении на бизнес и лояльном отношении к "янтарной мафии".

В 2016 году он не попал на переаттестацию. Он сначала находился на больничном. Когда же аттестационная комиссия рекомендовала его уволить-обжаловал это решение в суде и вернулся на службу.

Напомним, под Киевом сотрудник полиции устроил страшную смертельную аварию, в результате которой погибли молодые парень и девушка. Полицейского задержали.

Также ранее екс-заместитель главы МВД Александр Гогилашвили устроил скандал с полицейскими на блокпосте в Краматорске. Авто Гогилашвили остановили и попросили показать документы, но чиновник устроил перепалку с полицейскими. После скандала его уволили.

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