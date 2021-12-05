Под Киевом полицейский разнес вдребезги "Таврию", погибли два человека

ДТП под Киевом / патрульная полиция

Под Киевом, 4 декабря, сотрудник полиции устроили жуткую смертельную аварию. Как сообщает полиции Киевской области, в результате ДТП погибли два человека.

Правоохранители отметили, что полицейский уже задержан.

Сообщается, что вчера вечером около 23:00 32-летний полицейский на своем Volkswagen Passat в районе Новых Петровцев врезался в автомобиль "ЗАЗ-Таврия".

"В результате аварии 23-летний пассажир, находившийся в салоне "ЗАЗ-Таврия", погиб на месте происшествия, а 23-летний водитель и 22-летняя пассажирка госпитализированы. Впоследствии от полученных травм потерпевшая скончалась", - говорится в сообщении.

Полицейского доставили в медицинское учреждение для проведения экспертизы на состояние алкогольного опьянения, на данный момент он задержан.

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Напомним, на Закарпатье случилось страшное ДТП. Фура сбила женщину и протянула ее 200 метров. 65-летней жительнице Свалявы оторвало голову.

Также ранее в Харькове женщины, переходившие дорогу по "зебре", скончались от удара машины. Очевидцы трагедии говорят, что водитель не увидел их из-за плохого освещения.

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