Женщина осталась одна: в ДТП на Львовщине погибли отец и 12-летняя дочь, мать в тяжелом состоянии

Из семьи осталась только мать / Обозреватель

18 ноября на Львовщине случилась ужасная трагедия. В ДТП попала целая семья. 12-летняя дочь супругов скончалась на места, а родителей госпитализировали в очень тяжелом состоянии.

1 декабря умер и мужчина. У него были множественные переломы и травмы внутренних органов. Женщина до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии, пишет Обозреватель.

Авария случилась у заправки, и это место жители ближних сел называют страшным. Именно на нем происходит много ДТП. Хотя загадочного ничего, по словам местных жителей, в этом нет. Там попросту неудачный разворот. При выезде из заправки видимость водителей ограничена отбойником. То есть, попросту не видно "встречки".

Так было и в этот раз, когда покойный водитель "Опеля" пытался сделать поворот, в него врезалась "Шкода".

Между тем, пока соответствующие службы услышат крики людей изменит дорожные знаки, женщина, которая лишилась самого главного, мучится в больнице от страшных болей.

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Также добавим, что в тот злорадный день семья, как и каждое утро, ехала на занятия в школу. Девочка училась в школе, где работала ее мать, за 7 километров от дома.

Это был поздний ребенок в семье, так как до этого у супругов уже были семьи и есть у каждого взрослые дети.

Машина погибших / Обозреватель

Напомним, на Закарпатье случилось страшное ДТП. Фура сбила женщину и протянула ее 200 метров. 65-летней жительнице Свалявы оторвало голову.

Также ранее в Харькове женщины, переходившие дорогу по "зебре", скончались от удара машины. Очевидцы трагедии говорят, что водитель не увидел их из-за плохого освещения.

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