УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Женщина осталась одна: в ДТП на Львовщине погибли отец и 12-летняя дочь, мать в тяжелом состоянии

3 декабря 2021, 22:25
Прослушать новость
Остановить

Когда покойный водитель "Опеля" пытался сделать поворот, в него врезалась "Шкода".

Из семьи осталась только мать / Обозреватель

18 ноября на Львовщине случилась ужасная трагедия. В ДТП попала целая семья. 12-летняя дочь супругов скончалась на места, а родителей госпитализировали в очень тяжелом состоянии.

1 декабря умер и мужчина. У него были множественные переломы и травмы внутренних органов. Женщина до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии, пишет Обозреватель.

Авария случилась у заправки, и это место жители ближних сел называют страшным. Именно на нем происходит много ДТП. Хотя загадочного ничего, по словам местных жителей, в этом нет. Там попросту неудачный разворот. При выезде из заправки видимость водителей ограничена отбойником. То есть, попросту не видно "встречки".

Так было и в этот раз, когда покойный водитель "Опеля" пытался сделать поворот, в него врезалась "Шкода".

Между тем, пока соответствующие службы услышат крики людей изменит дорожные знаки, женщина, которая лишилась самого главного, мучится в больнице от страшных болей.

Реклама

Также добавим, что в тот злорадный день семья, как и каждое утро, ехала на занятия в школу. Девочка училась в школе, где работала ее мать, за 7 километров от дома.

Это был поздний ребенок в семье, так как до этого у супругов уже были семьи и есть у каждого взрослые дети.

Машина погибших / Обозреватель

Напомним, на Закарпатье случилось страшное ДТП. Фура сбила женщину и протянула ее 200 метров. 65-летней жительнице Свалявы оторвало голову.

Также ранее в Харькове женщины, переходившие дорогу по "зебре", скончались от удара машины. Очевидцы трагедии говорят, что водитель не увидел их из-за плохого освещения.

Читайте также:

viber
ДТП новости Львова ДТП новости
Сейчас вы просматриваете новость «Женщина осталась одна: в ДТП на Львовщине погибли отец и 12-летняя дочь, мать в тяжелом состоянии». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на декабрь 2021: Львам – удивительное везение, Скорпионам – зависть соперниковГороскоп на декабрь 2021: Львам – удивительное везение, Скорпионам – зависть соперников Сбываются желания и сопутствует удача во всем: лучшие дни декабря 2021Сбываются желания и сопутствует удача во всем: лучшие дни декабря 2021 Вкуснейшая закуска на Новый год 2022 с грибами: готовить всего 7 минутВкуснейшая закуска на Новый год 2022 с грибами: готовить всего 7 минут Гороскоп на сегодня 30 ноября 2021: Весам – разочарование, Козерогам – вещие сныГороскоп на сегодня 30 ноября 2021: Весам – разочарование, Козерогам – вещие сны Лунный гороскоп на неделю 6-12 декабря: Стрельцам – сомнительные предложения, Девам – удача в деньгахЛунный гороскоп на неделю 6-12 декабря: Стрельцам – сомнительные предложения, Девам – удача в деньгах
22:31

Цена на огурцы в Украине взлетела до 50 грн/кг: украинцев предупредили о новом ударе по карманам

22:25

Женщина осталась одна: в ДТП на Львовщине погибли отец и 12-летняя дочь, мать в тяжелом состоянииВидео

21:50

Какие варианты завтраков самые лучшие для похудения - ответ диетолога

21:48

Приметы на 4 декабря: никогда не делайте этого на Введение во Храм Пресвятой БогородицыВидео

21:37

"Голодная туса: последствия": именинника Залиско госпитализировалиВидео

Реклама
21:16

"У врага ноль шансов на победу": Данилов пригрозил РФ ударом в случае военного вторжения в УкраинуВидео

21:04

Google назвал Софию Киевскую "штабом талибана"

20:36

Цены вырастут на 15%: эксперты рассказали, какие продукты в Украине лучше покупать немедленно

20:25

Как кофе влияет на зрение человека - ответ ученых

20:21

На Хмельнитчине водитель избил пешеходов, которых едва не сбил на "зебре", и потребовал 100 долларовВидео

20:10

Контрудар ВСУ из Bayraktar на Донбассе: Путин в диалоге с Эрдоганом разразился требованиями к КиевуВидео

20:05

"С ножом у горла требовал интима": на Одесчине оправдали женщину, убившую нападавшего

20:03

Бессменная ведущая ТСН заворожила фанатов идеальными формами в бикини

20:03

День Екатерины: традиции и запреты, магия дня и молитва

19:55

В школе под Киевом 8 учениц отравились антисептиком, который нашли на свалкеВидео

19:39

Путину будет трудно идти против Украины: Байден готовится противостоять российской агрессииВидео

19:39

У Зеленского рассказали, почему "госпереворот" не случился

19:20

Напоминание обиженным "патриотам"мнение

19:17

Шантаж Путина из-за СП-2 и газовый кризис в Европе: в Нафтогазе объяснили, как защитить УкраинуВидео

19:17

Гороскоп на завтра 4 декабря 2021: Близнецам – риск травм, Тельцам – опасные соблазны, Водолеям - обманВидео

Реклама
19:13

Новый год 2022: подарки по знакам зодиака, которые помогут привлечь удачу

18:57

Антивакцинатор, который тяжело перенес "ковид" и потерял из-за него жену, призвал мир прививатьсяВидео

18:51

Киевские жилищные комплексы стали победителями престижной европейской премии European Property Awards 2021-2022 новости компании

18:11

Днепропетровщина одной из первых приняла бюджет-2022: треть средств пойдет на "Большую стройку"

18:09

Ждать ли морозов под -40º: украинцев предупредили о погодном феноменеВидео

18:00

Каменских удивила жаркими танцами в спортивном костюме с перьями и глубоким декольте

17:47

"Враг атакует – мы наносим контрудар": Резников заявил о страхе в "ЛДНР" из-за Bayraktar на ДонбассеВидео

17:41

"Карательные меры" против РФ: Киев призвал ФРГ выставить Путину "каталог санкций"Видео

17:36

В Киеве мужчина прострелил ногу рабочему за некачественный ремонт

17:32

Нестандартный балет от Кухар и Стоянова и фотошоп для DOROFEEVA: каким будет новый выпуск шоу Вечерний Квартал

17:18

В Харькове мужчина переоделся в нищего и избивал людей, которые не дали ему милостынюВидео

16:58

Украинкам могут грозить проблемы с пенсиями: названа причина и способ решенияВидео

16:49

Отечественное не в фаворе: какую музыку слушали украинцы в 2021 году

16:49

Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в солнечное затмение 4 декабряВидео

16:30

Эксперты объяснили связь между падением цен на руду и металлургическим рынком в УкраинеВидео

16:28

США назвали РФ единственной страной, которая накапливает войска у границ для шантажа соседейВидео

16:23

Под Львовом загорелся костел, столб дыма видно за километрыВидео

16:23

Блокада подорожания популярных продуктов в Украине: в Раде предлагают вернуть госконтроль над ценамиВидео

16:16

Памперсы и синтезатор для Зеленского: Гончаренко и Лерос посоревновались в остроумии в РадеВидео

15:59

Вступление Украины в НАТО: Кулеба резко ответил на наглый ультиматум КремляВидео

Реклама
15:57

Самое вкусное меню на Новый год 2022: простые рецепты за считанные минутыВидео

15:41

Ни одна машина не пропустила "скорую": в Славянске врачи не смогли спасти 3-летнего ребенка

15:39

У Путина выдвинули Байдену ультиматум из-за Украины и НАТОВидео

15:12

Готовность ВСУ и поддержка Запада: Украина нанесет контрудар в случае атаки с границы БеларусиВидео

14:56

Семья 6-летней Мирославы Третяк осталась без компенсации: "не доказали бездействие государства"

14:56

Украинцам резко взвинтили тариф на газ: кому придется раскошелитьсяВидео

14:48

Принесут беду и даже смерть: никогда не дарите эти вещи на Новый год 2022Видео

14:47

В Италии нашли мертвой украинку – сиротами остались двое детей

14:44

Гороскоп на декабрь-2021: Водолей закончит год на мажорной ноте, а Близнецам придется тугоВидео

14:42

Умерла Нина Ургант - советская актриса, звезда фильмов Белорусский вокзал и Я родом из детства

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять