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На Хмельнитчине водитель избил пешеходов, которых едва не сбил на "зебре", и потребовал 100 долларов

3 декабря 2021, 20:21
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Мужчина обязан заплатить семье моральную и материальную компенсацию.

пешеходный переход
Водитель требовал от семьи 100 долларов / Соцсети

На Хмельнитчине водитель автомобиля не пропустил на пешеходном переходе людей. Однако на этом все не закончилось. Он еще и избил пешеходов - мужчину и его несовершеннолетнюю дочь.

Как сообщает ТСН со ссылкой на приговор Славутского горрайонного суда Хмельницкой области, этот случай произошел еще 1 января 2021 года. На тот момент семья возвращалась домой с празднования Нового года и, когда его дочь потерпевшего ступила на переход, чтобы перейти дорогу, там резко затормозил и остановился автомобиль.

Пешеходы обошли транспорт, но пострадавший от злости ударил ногой по заднему бамперу машины.

Водитель также не сдержал эмоций. Он вышел из авто и набросился с кулаками на мужчину. Затем двумя кулаками ударил в грудь его дочь, чем на несколько дней затруднил ребенку дыхание.

Кроме того, девочка на фоне стресса долгое время боялась вечером выходить из дома. Она была подавлена, боялась сама спать и опасалась посторонних мужчин, считая, что они могут проявить немотивированную агрессию.

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По словам девочки, грудь ее болела до марта. Также она рассказала, как все произошло.

Она ступила на "зебру", но когда увидела мчащийся автомобиль, сразу же отскочила.

Водитель после того, как семья обошла машину, кричал: "Плати 100 "баксов" за бампер" и набросился на ее отца.

Но сам подозреваемый этого не признает. Он говорит, что просто говорил с потерпевшими.

Тем не менее, суд наказал его и заставил его выплатить семье потерпевших компенсацию - 1922 грн 20 коп имущественного ущерба и 10 000 грн морального ущерба, а также признал виновным по ч. 2 ст. 125 УК Украины и приговорил к полутора годам лишения свободы. Но позже заменил срок на испытательный.

Напомним, на Закарпатье случилось страшное ДТП. Фура сбила женщину и протянула ее 200 метров. 65-летней жительнице Свалявы оторвало голову.

Также ранее в Харькове женщины, переходившие дорогу по "зебре", скончались от удара машины. Очевидцы трагедии говорят, что водитель не увидел их из-за плохого освещения.

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